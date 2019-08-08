'3 aya kalmaz müjdeyi veririz'

Bölgedeki sondaj çalışmalarını yerinde incelemek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy'la birlikte Yavuz sondaj gemisinde açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin dün itibarıyla 1710 metre sondaj derinliğine ulaştığını belirterek, “Burada yaklaşık 2.5-3 aylık bir program söz konusu olacak. Öyle ümit ediyoruz ki, hedef noktaya ulaştığımızda inşallah burada doğalgaz varlığına da ulaşmış olacağız” dedi.

FATİH GEMİSİ DE ÇALIŞIYOR

Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin filolarına en son katılan gemilerden biri olduğunu ve Fatih sondaj gemisinin de adanın batısında çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Yavuz sondaj gemisinin Karpaz-1 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladığını ifade eden Dönmez, “Varsa bulacağız” sloganıyla çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak, “Bu noktada varsa (petrol-doğalgaz) bunun da en kısa sürede keşfini gerçekleştirmiş olacağız. Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemimiz de KKTC’den almış olduğumuz ruhsat bölgelerinde ve adanın güneyinde Türkiye Cumhuriyeti Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün kendisine vermiş olduğu ruhsat bölgelerinde sismik araştırmalarına devam ediyor.

Bakan Dönmez, Yavuz'un çalışmalarını helikopterden izledi.

ORUÇ REİS DEVREYE GİRECEK

Ağustos ayı içinde ikinci sismik gemimiz MTA Oruç Reis gemisini de Akdeniz’e göndereceğiz. Böylece iki sismik gemisi, iki sondaj gemisiyle, Akdeniz’de bu çalışmaları sonuna kadar yapacağız” diye konuştu. KKTC’de yaşayan Türklerin hak ve menfaatlerinin sonuna kadar arkasında olduklarını belirten Dönmez, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) bir oldubittiye getirerek, tek taraflı ilan ettiği hukuksuz yetki alanlarını tanımadıklarını söyledi.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve KKTC'li mevkidaşı Hasan Taçoy'la Yavuz sondaj gemisinde açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE'NİN KARARLI DURUŞU

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye’nin kararlı duruşunun, Doğu Akdeniz’de hak ve çıkarların korunması açısından çok önemli olduğunu belirtti. Gemideki mürettebatı ve mühendisleri, hidrokarbon bulma çalışmaları kapsamında yaptıkları önemli çalışmalardan dolayı tebrik ettiğini ifade eden Tatar, “Türk hükümetine bir kez daha teşekkürlerimizi ifade etmek istiyoruz.

YÜKSEK MALİYETLİ ÇALIŞMA

Çünkü Doğu Akdeniz’de hak ve çıkarlarımızın korunması bakımından, bu zenginliklerde Kıbrıs Türklerinin de haklarını savunabilmek ve başarılı çalışmalar içerisinde bulunmak için oldukça yüksek maliyetli çalışmaların sürdürülmesi kolay bir olay değildir” dedi. Tatar, bölgede önemli bir zenginliğin olduğunun tahmin edildiğini ve bu zenginliklerden hem Türkiye hem de KKTC’nin payını alması gerektiğini kaydetti.

Uzunluğu 230 ve genişliği 36 metre olan Yavuz'da, yaklaşık 130 metrelik çift sondaj kulesi bulunuyor. Gemi,12 bin 200 metre derinliğe kadar çok yüksek basınç altında ve yüksekliği 6 metreye kadar olan dalgalarda dahi sondaj yapabiliyor.