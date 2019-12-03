3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları haberimizde: 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedir?

  • Bist 100
    108760
  • Dolar
    5,7379
  • Euro
    6,3575
  • Altın
    271,2930
İstanbul
8 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Akaryakıt sektörünün büyüklüğü 2020'de 200 milyar lirayı aşacak Akaryakıt sektörünün büyüklüğü 2020'de 200 milyar lirayı aşacak
Bakan açıkladı: Aralık ayının son haftasında kura töreni düzenleyeceğiz Bakan açıkladı: Aralık ayının son haftasında kura töreni düzenleyeceğiz
4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedir? 4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajları 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedir? 4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajları
AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ankara’daki "gözde bir lisede" sınıfta ders anlatılırken sigara içildi! Yetkililerden halâ ses seda yok Ankara’daki "gözde bir lisede" sınıfta ders anlatılırken sigara içildi! Yetkililerden halâ ses seda yok
Para istedi, şantaj yaptı! Karı-kocanın iğrenç plan ortaya çıktı Para istedi, şantaj yaptı! Karı-kocanın iğrenç plan ortaya çıktı
Hande Sarıoğlu kimdir? Hande Sarıoğlu kaç yaşında? Hande Sarıoğlu kimdir? Hande Sarıoğlu kaç yaşında?
Türkiye-Libya arasındaki dev anlaşma sonrası kumpas planını devreye soktular Türkiye-Libya arasındaki dev anlaşma sonrası kumpas planını devreye soktular
Karı koca kadınları tuzağa düşürüp şantaj yaptı Karı koca kadınları tuzağa düşürüp şantaj yaptı
Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan istifa etti Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan istifa etti
Stoltenberg'den Türkiye açıklaması: Türkiye ile olan anlaşmazlığı çözmeyi garanti edemiyoruz Stoltenberg'den Türkiye açıklaması: Türkiye ile olan anlaşmazlığı çözmeyi garanti edemiyoruz
Otomobil kaldırıma çıktı, 4 kişi ezilmekten son anda kurtuldu Otomobil kaldırıma çıktı, 4 kişi ezilmekten son anda kurtuldu
'Müntehab-ı Bahriyye' Osmanlı tarihi coğrafyasını gözler önüne seriyor 'Müntehab-ı Bahriyye' Osmanlı tarihi coğrafyasını gözler önüne seriyor
Otomobil kaldırıma çıktı, 4 kişi ezilmekten son anda kurtuldu Otomobil kaldırıma çıktı, 4 kişi ezilmekten son anda kurtuldu
Seren Serengil kaç yaşında? Seren Serengil nereli? Seren Serengil kaç yaşında? Seren Serengil nereli?
"İsrail'den nefret ediyorum" şarkısı yetim kaldı: Mısırlı şarkıcı Şaban Abdurrahim vefat etti "İsrail'den nefret ediyorum" şarkısı yetim kaldı: Mısırlı şarkıcı Şaban Abdurrahim vefat etti
NATO üyeleri için Türkiye’yi anlama kılavuzu NATO üyeleri için Türkiye’yi anlama kılavuzu
HIV'de 'dışlanma' teşhis ve tedaviyi engelliyor HIV'de 'dışlanma' teşhis ve tedaviyi engelliyor
Uzmandan konserve tüketiminde 'kapağa dikkat' uyarısı Uzmandan konserve tüketiminde 'kapağa dikkat' uyarısı
Gözüne tornavida saplanan çocuk iki ameliyatın ardından görmeye başladı Gözüne tornavida saplanan çocuk iki ameliyatın ardından görmeye başladı
Kemik, eklem ve kas ağrıları endokrin hastalığının uyarıcısı olabilir Kemik, eklem ve kas ağrıları endokrin hastalığının uyarıcısı olabilir
Obezite merkezi fazla kiloların çözümü oldu Obezite merkezi fazla kiloların çözümü oldu
Uzmanlardan 'Trans yağ sağlığı tehdit ediyor' uyarısı Uzmanlardan 'Trans yağ sağlığı tehdit ediyor' uyarısı
PKK'da çözülmeyi engellemek için cep telefonu kullanımına yasak PKK'da çözülmeyi engellemek için cep telefonu kullanımına yasak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Aralık 2019 Salı 14:35:00 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 14:35:37

3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları haberimizde: 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedir?

Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü oluyor. Bugünün Dünya Engelliler Günü olduğunu öğrenen vatandaşlar 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedir? sorusunun yanıtını araştırırak bugün ile ilgili bilgi sahibi olmak istiyor. Bugün Toplumun ve toplumun her alanında engelli bireylerin haklarını ve refahını teşvik etmeyi ve engelli bireylerin durumuna dair politik, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın her alanında farkındalığun arttırılması amaçlanıyor. Vatandaşlar bu amaçla sosyal medya hesaplarından farkındalık mesajları yayınlamak istiyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları haberimizde yer alıyor.

Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedir? sorusunun yanıtı ve 3 Aralık Dünya Engeliler Günü mesajları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor.  1992 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun kararı ile her yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri düzenleniyor. Bugün Toplumun ve toplumun her alanında engelli bireylerin haklarını ve refahını teşvik etmeyi ve engelli bireylerin durumuna dair politik, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın her alanında farkındalığın arttırılması amaçlanıyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları haberimiz içerisinde yer alıyor...

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ NEDİR?

Uluslararası Engelliler Günü 1992 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 47/3 sayılı kararı ile ilan edildi. Toplumun ve toplumun her alanında engelli bireylerin haklarını ve refahını teşvik etmeyi ve engelli bireylerin durumuna dair politik, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın her alanında farkındalık arttırmayı amaçlamaktadır.

BM’nin engellilik alanında uzun yıllardır devam eden çalışmalarının bir ürünü olan, 2006 yılında kabul edilen Engelli Bireylerin Haklarına Dair Sözleşme, engelli bireylerin haklarının ve refahının gelişmesine ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin ve ayrıca Sendai Afet Riskini Azaltma Çerçevesi, İnsani Eylemde Engelli Bireylerin Dahil Edilmesi Şartı, Yeni Kentsel Gündem ve Kalkınma için Finansman Hakkında Addis Ababa Eylem Gündemi gibi diğer uluslararası kalkınma taahhütlerinin uygulanmasına katkıda bulundu.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJLARI

-Asıl engelliler, karşılarına çıkan engeli geçemeyenlerdir.

-Engelli insanlara saygı, insanlığa saygıdır.

-Engellilere saygı göstermez ve onları küçük görürsen yarın sen de aynı duruma düşünce saygı ve sevgi bekleyemezsin.

-Empati yapsak yeter bir şeylerin farkında olabilmek için…. Engelsiz bir yaşam ancak böyle mümkün..

-Dünya Engelliler Farkındalık Günü’nde hepimizin birer engelli adayı olduğu gerçeğinin farkında olan bireyler olarak üreten, sosyal hayatın bütün alanlarında aktif biçimde yer alabilen bağımsız bireyler olarak yer alabilmeleri için her alanda gereken duyarlılığın artmasını sağlamamız gerekmektedir.

-3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, engelli kardeşlerimiz ile ilgili toplumsal farkındalığın artmasına, onların hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımlar atılmasına vesile olmasını diliyor, bütün engellerin sevgi, saygı ve dayanışmayla aşılacağını hatırlatarak, tüm engelli vatandaşlarımıza ve onların fedakâr ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

-Tohum toprağın bağrına, engelli birey de topluma emanettir.

-Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz.

-Birbirimizi anladığımız her an, bir engeli daha yıkar ve yaşamı herkes için huzurlu kılarız. Bugün farkındalık günü, kutlama değil engellilerin yaşadığı sorunları farkında olmanız gerekiyor.

-Engeller engelliler için engel değil, engelliler için en büyük engel biziz."

-Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanındayız.”

 -“Adımlarınızın biçiminin ne önemi var mühim olan yürüyüşümüzle sevgi ve dostluk köprüsünü geçmektir.”

-En büyük engel sevgisizliktir. Sevgiyle  engelleri ortadan kaldıralım

-Yalnızca bugün değil, her gün hatırlamak gerek! Engel olma destek ol.

-Engelli olmak sorun değil, engelliye engel olmak sorundur.

- Engellilere verilen sevgi onlara yaşama sevinci verir.

-“Engelsiz bir Türkiye” hedefine ulaşmak ümidiyle bütün engelli vatandaşlarımıza sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz.

-Engel onlarda değil; onları engelli gören zihinlerdedir. Empati kurarak engelleri kaldırmak, herkes gibi toplumsal hayata tam katılmalarını sağlamak, hepimizin vazifesi

-Bizi biz yapan, kolumuz, gözümüz, kulağımız değil kalbimizdir. Zihnimizdeki ve gönlümüzdeki engelleri kaldıralım. Sadece bir gün değil her gün engellerin farkında ol.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ