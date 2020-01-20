2'nci el eşya alım-satım pazarında işkenceyle haraç!

Ankara'nın Altındağ ilçesi İskitler Mahallesi'nde haftada 3 gün kurulan, ikinci el giyim kıyafet, elektronik eşya ve pek çok ürünün satıldığı pazar yerinde, tezgah açmak isteyen kişilerin tezgahlarının durumuna göre 50 ile 100 TL arasında belirledikleri parayı zorla toplayıp haraç kesen organize suç çetesi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün operasyonuyla çökertildi.

İŞKENCEYİ KAMERAYA ALMIŞLAR

İHA'da yer alan habere göre çetenin işlettiği kahvehanede kumar oynattığı, bu yolla borçlandırdıkları kişilere zorla senet imzalattıkları, borçlarını ödeyemeyen veya pazarda açtığı tezgahın parasını vermeyen kişileri kahvehanenin alt katında hazırladıkları özel bölümde çırılçıplak soyarak, sopalarla dövdükleri, saçlarını kestikleri, bu görüntüleri de kayıt altına alarak diğer pazarcılara gösterip korku salmaya çalıştıkları tespit edildi.



8 SUÇLU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Örgüt liderliğini E.O. ve İ.O.’nun yaptığı 9 zanlıya dönük gözaltı kararı alınarak operasyon yapıldı. Zanlılardan 8’i yakalandı, 1 şüphelinin de yurt dışında olduğu tespit edildi.

Operasyonda yapılan aramalarda, çok sayıda farklı kişiler adına düzenlenmiş çek, senet, alacaklarına yönelik tutulan ajanda, oyun pulları ele geçirildi. Öte yandan şüphelilerden şikayetçi olan 40 kişinin ifadesi alındı. Gözaltında bulunan 8 kişi tutuklanma istemiyle adliyeye sevk edildi.



"3 YILDIR HER HAFTA PARA VERİYORUM"

Pazarda kendisine tezgah açan İ.B. isimli vatandaş ise suç örgütüne yönelik, "Yaklaşık 3 yıldır falan buraya takılıyorum. Burada ikinci el malzeme, evde kullanılmayan malzemeleri malum ekonomik sıkıntılar içerisindeyiz garibanız satmaya çalışıyoruz. Çoluk çocuk okuyor evimiz kira. Tabi burada 3 yıldır takılıyorum her hafta yer parası veriyorum yerin büyüklüğüne göre. 10 liralar, 20 liralar azımsanıyor çoğu zaman yalvar yakar geçindirmeye çalışıyoruz. Zaten burada 1 liraya malzeme satıyoruz" dedi.