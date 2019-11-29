29 Kasım Temizlik Benim İşim hafta birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim hafta birincisi belli oldu mu?

  • Bist 100
    106998
  • Dolar
    5,7529
  • Euro
    6,3298
  • Altın
    269,6720
İstanbul
7 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Akdeniz'in ardından Karadeniz ve Marmara'da da petrol avı Akdeniz'in ardından Karadeniz ve Marmara'da da petrol avı
Çuval içindeki gebe köpeği minik Arif'in dikkati kurtardı Çuval içindeki gebe köpeği minik Arif'in dikkati kurtardı
Dövüldü, bıçaklandı, tüfekle vuruldu! Dövüldü, bıçaklandı, tüfekle vuruldu!
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den terörle mücadele açıklaması NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den terörle mücadele açıklaması
Evlerinin duvarı işaretlenen aile ilk kez konuştu! Evlerinin duvarı işaretlenen aile ilk kez konuştu!
Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alacak Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alacak
Prof. Dr. Mesut Sancar: İlacı bol suyla almak emilimini hızlandırıyor Prof. Dr. Mesut Sancar: İlacı bol suyla almak emilimini hızlandırıyor
Yusuf İslam: Barış sessizce oturup hiçbir şey yapmadan sağlanamaz Yusuf İslam: Barış sessizce oturup hiçbir şey yapmadan sağlanamaz
Komedinin hüzünlü yüzü: Erdal Tosun Komedinin hüzünlü yüzü: Erdal Tosun
Doya Doya Moda Su kim? Doya Doya Moda Su Baher kaç yaşında? Doya Doya Moda Su kim? Doya Doya Moda Su Baher kaç yaşında?
Rum medyasından Türkiye ile Libya mutabakat muhtırası manşeti: Ok yaydan çıktı Rum medyasından Türkiye ile Libya mutabakat muhtırası manşeti: Ok yaydan çıktı
Merih Demiral, EURO 2020 Elemeleri'nin en iyi ilk 11'ine seçildi Merih Demiral, EURO 2020 Elemeleri'nin en iyi ilk 11'ine seçildi
Sağlık Bakanlığı 17 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler? Sağlık Bakanlığı 17 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler?
Bakan Gül'den son dakika açıklaması: İzmir'de Alevi vatandaşın evine yazılan yazı hepimizin evine yazılan yazıdır Bakan Gül'den son dakika açıklaması: İzmir'de Alevi vatandaşın evine yazılan yazı hepimizin evine yazılan yazıdır
Sağlık Bakanlığı duyurdu! 17 bin 689 personel alınacak Sağlık Bakanlığı duyurdu! 17 bin 689 personel alınacak
Doya Doya Moda Yaprak kim? Doya Doya Moda Yaprak Sultan Uzanmaz kaç yaşında? Doya Doya Moda Yaprak kim? Doya Doya Moda Yaprak Sultan Uzanmaz kaç yaşında?
Abdurrahim Albayrak: Falcao bizden 1 ay daha süre istedi Abdurrahim Albayrak: Falcao bizden 1 ay daha süre istedi
İrem'in davasında sıcak gelişme! Otomobilin hızının, 72 değil 91 kilometre olduğu belirlendi İrem'in davasında sıcak gelişme! Otomobilin hızının, 72 değil 91 kilometre olduğu belirlendi
İstanbul’da şiddetli lodos balıkçıları vurdu İstanbul’da şiddetli lodos balıkçıları vurdu
Arsenal'de Unai Emery'nin görevine son verildi Arsenal'de Unai Emery'nin görevine son verildi
Hasan Çavuşoğlu: Anderlecht, Cisse için bize ahlaki olmayan bir teklif yaptı Hasan Çavuşoğlu: Anderlecht, Cisse için bize ahlaki olmayan bir teklif yaptı
İstanbul’da şiddetli lodos nedeniyle balıkçılar denize açılamadı İstanbul’da şiddetli lodos nedeniyle balıkçılar denize açılamadı
Eşini sokağın ortasında döven kocanın ifadesi pes dedirtti: İlk kez kendisine el kaldırdım Eşini sokağın ortasında döven kocanın ifadesi pes dedirtti: İlk kez kendisine el kaldırdım
Avro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 1'e çıktı Avro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 1'e çıktı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Kasım 2019 Cuma 12:22:03 | Son Güncelleme: 29 Kasım 2019 Cuma 12:22:59

29 Kasım Temizlik Benim İşim hafta birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim hafta birincisi belli oldu mu?

Temizlik Benim İşim hafta birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim hafta birincisi belli oldu mu? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. FOX TV'nin sevilen programı Temizlik Benim İşim ilgiyle takip ediliyor. İzleyiciler haftanın en iyi temizliğini yaparak en yüksek puanı hangi yarışmacının aldığını ve büyük ödülün sahibinin kim olduğunu merak ediyor. Temizlik Benim İşim hafta birincisi yeni bölüm yayınlandıktan sonra haberimizde yer alacak...

Temizlik Benim İşim, gündüz kuşağında yoğun ilgiyle takip edilen programlar arasında yer alıyor. Temizlik Benim İşim izleyicileri, bu hafta büyük ödülü kimin alacağını merak ediyor. Programda 5 titiz yarışmacı 5 kirli evi temizliyor. O günün yarışmacısı diğer yarışmacılar ve sunucu Kadir Ezildi tarafından puanlanıyor. Haftanın son günü Temizlik Benim İşim'de en yüksek puanı alan birinci açıklanıyor. 29 Kasım Temizlik Benim İşim hafta birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim hafta birincisi belli oldu mu? sorularının yanıtı da araştırılmaya başlandı. 


29 KASIM TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTA BİRİNCİSİ KİM?

29 Kasım Temizlik Benim İşim hafta birincisinin kim olduğu henüz açıklanmadı. Yeni bölüm yayınlandıktan sonra 29 Kasım Temizlik Benim İşim hafta birincisi belli olacak.

TEMİZLİK BENİM İŞİM SAAT KAÇTA?

Temizlik Benim İşim saat 14:00'te FOX TV ekranlarında yayınlanacak.

TEMİZLİK BENİM İŞİM KADİR KİM? 

Geçen yıl TLC'de Temizlik Avcıları programıyla ünlenen Kadir yeni sezonda Temizlik Benim İşim adlı yarışmanın sunuculuğunu yapıyor. 19 Mart 1995 tarihinde doğan Kadir Ezildi, annesiyle birlikte yaşıyor. Haftada 3 gün dip köşe ciddi bir temizlik yapan Kadir annesini bile bezdirmiş durumda. Aslen Konyalı olan Ezildi İstanbul'da ikamet ediyor.

Obsesif Kompülsif Bozukluk teşhisi bulunan Kadir pek misafir sevmiyor. Sadece evini değil yaşadığı apartmanın temizliğini de yapan Kadir Ezildi evdeki herkesi de bıktırmış. Özellikle Kadir’in annesi onun bu takıntısından bıkmış. Kadir’in annesi işten eve geldiğinde oturamadığını ve kendi evinde tedirgin olduğunu söylüyor.  

Çaya oldukça düşkün olan Kadir Ezildi yeni programıyla son zamanların yükselen ekran yıldızlarından biri olacak gibi görünüyor.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ