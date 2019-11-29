Temizlik Benim İşim, gündüz kuşağında yoğun ilgiyle takip edilen programlar arasında yer alıyor. Temizlik Benim İşim izleyicileri, bu hafta büyük ödülü kimin alacağını merak ediyor. Programda 5 titiz yarışmacı 5 kirli evi temizliyor. O günün yarışmacısı diğer yarışmacılar ve sunucu Kadir Ezildi tarafından puanlanıyor. Haftanın son günü Temizlik Benim İşim'de en yüksek puanı alan birinci açıklanıyor. 29 Kasım Temizlik Benim İşim hafta birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim hafta birincisi belli oldu mu? sorularının yanıtı da araştırılmaya başlandı.



29 KASIM TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTA BİRİNCİSİ KİM?

29 Kasım Temizlik Benim İşim hafta birincisinin kim olduğu henüz açıklanmadı. Yeni bölüm yayınlandıktan sonra 29 Kasım Temizlik Benim İşim hafta birincisi belli olacak.

TEMİZLİK BENİM İŞİM SAAT KAÇTA?

Temizlik Benim İşim saat 14:00'te FOX TV ekranlarında yayınlanacak.

TEMİZLİK BENİM İŞİM KADİR KİM?

Geçen yıl TLC'de Temizlik Avcıları programıyla ünlenen Kadir yeni sezonda Temizlik Benim İşim adlı yarışmanın sunuculuğunu yapıyor. 19 Mart 1995 tarihinde doğan Kadir Ezildi, annesiyle birlikte yaşıyor. Haftada 3 gün dip köşe ciddi bir temizlik yapan Kadir annesini bile bezdirmiş durumda. Aslen Konyalı olan Ezildi İstanbul'da ikamet ediyor.

Obsesif Kompülsif Bozukluk teşhisi bulunan Kadir pek misafir sevmiyor. Sadece evini değil yaşadığı apartmanın temizliğini de yapan Kadir Ezildi evdeki herkesi de bıktırmış. Özellikle Kadir’in annesi onun bu takıntısından bıkmış. Kadir’in annesi işten eve geldiğinde oturamadığını ve kendi evinde tedirgin olduğunu söylüyor.

Çaya oldukça düşkün olan Kadir Ezildi yeni programıyla son zamanların yükselen ekran yıldızlarından biri olacak gibi görünüyor.