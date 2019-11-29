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29 Kasım 2019 Cuma 12:56:32 | Son Güncelleme: 29 Kasım 2019 Cuma 12:59:11

29 Kasım Gelinim Mutfakta hafta birincisi kim? Gelinim Mutfakta 29 Kasım kim elendi?

29 Kasım Gelinim Mutfakta hafta birincisi kim? Gelinim Mutfakta 29 Kasım kim elendi? merak ediliyor. Gelinlerin yemek yaptığı ve kaynanaların da tadım yaparak tabakları puanladığı Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün final günü. Hafta boyunca en yüksek puanı alan gelin 5 altın bileziğin sahibi olurken, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalide yarışmaya veda edecek. Gelinim Mutfakta izleyicileri, hangi gelin ve kayınvalidenin gideceğini, puanlarının ne olduğunu merak ediyor. Gelinim Mutfakta son puan durumu ve merak edilen detaylar haberimizde..

Gelinim Mutfakta'da bugün final günü. Hafta boyunca kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin 5 altın bileziğin sahibi olacak. En düşük puanın sahibi ise yarışmaya veda edecek. Gelinim Mutfakta izleyicileri şimdiden "29 Kasım Gelinim Mutfakta hafta birincisi kim? Gelinim Mutfakta 29 Kasım kim elendi?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte gün birincileri ve gelinlerin son puan durumu..

29 KASIM GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta 29 Kasım eleneni henüz belli olmadı. Yeni bölüm yayınlandıktan sonra haberimizde yer alacak.

29 KASIM GELİNİM MUTFAKTA HAFTA BİRİNCİSİ KİM?

29 Kasım Gelinim Mutfakta hafta birincisi henüz belli olmadı. Açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak. 

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

GELİNİM MUTFAKTA 28 KASIM 

Günün en düşük puanını alan gelini 9 puanla Melike oluyor.Melike'den sonra en düşük puanı alan ikinci gelin ise 10 puanla Aydan oluyor.

Günün en yüksek puanını alan ve çeyrek altını kazanan yarışmacı ise 17 puanla Elif oluyor. Duygu ise 12 puanla ikinci oluyor.

GELİNİM MUTFAKTA 27 KASIM

Günün en düşük puanını alan isim 7 puanla Aydan oldu. Günün en düşük ikinci puanını alan ismi 8 puanla Duygu olmuştu ancak iki puanı silinen Duygu 6 puana düştü.

En yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan yarışmacı 18 puanla Melike oluyor. 2 puanı silinen Melike 16 puana düşüyor. Elif ise 14 puanla günü ikincilikle bitiriyor.

GELİNİM MUTFAKTA 26 KASIM 

En düşük puanı 7 puanla Melike aldı . İkinci en düşük alan gelini 9 puanla Aydan oldu. Günün en yüksek puanını alan çeyrek altının sahibi olan gelin 16 puanla Duygu oldu. Elif 15 puanla ikinci oldu. 

GELİNİM MUTFAKTA 25 KASIM  

Günün en düşük puanını alan gelini yani 25 Kasım'ı sonuncu sırada tamamlayan isim 6 puanla Melike oluyor.

Melike'nin ardından günün düşük puanını elde eden ikinci gelini 10 puanla Aydan olarak açıklandı.

Günün en yüksek puanını alan ve çeyrek altının kazananı olan yarışmacı ise 16 puanla Elif oluyor. Duygu ise 15 puan elde ederek ikinci oluyor.

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