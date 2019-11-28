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28 Kasım 2019 Perşembe 15:38:03 | Son Güncelleme: 28 Kasım 2019 Perşembe 15:41:51

29 Kasım Dünya Tıbbi Sekreterler Günü nedir? 29 Kasım Dünya Tıbbi Sekreterler Günü mesajları, sözleri

29 Kasım Dünya Tıbbi Sekreterler Günü nedir? merak ediliyor. 29 Kasım Dünya Tıbbi Sekreterler Günü olarak kutlanıyor. 29 Kasım Dünya Tıbbi Sekreterler Günü ile ilgili aramalar yoğunlaşıyor. Sağlık sektörünün emektar çalışanları tıbbi sekreterlere özel bir gün olan Dünya Tıbbi Sekreterler Günü, her yıl 29 Kasım tarihinde kutlanıyor. 29 Kasım Dünya Tıbbi Sekreterler Günü mesajları, sözleri haberimizde yer alıyor...

29 Kasım Dünya Tıbbi Sekreterler Günü nedir? merak ediliyor. 29 Kasım Dünya Tıbbi Sekreterler Günü olarak kutlanıyor. 29 Kasım Dünya Tıbbi Sekreterler Günü ile ilgili aramalar yoğunlaşıyor. Sağlık sektörünün emektar çalışanları tıbbi sekreterlere özel bir gün olan Dünya Tıbbi Sekreterler Günü, her yıl 29 Kasım tarihinde kutlanıyor. Tıbbi Sekreterlik mesleği ve Tıbbi Sekreterlik Günü'ne ilişkin merak edilenler haberimizde yer alıyor.

29 KASIM DÜNYA TIBBİ SEKRETERLER GÜNÜ NEDİR?

29 Kasım Dünya Tıbbi Sekreterler Günü olarak kutlanıyor. Bu mesleği icra edenlere kutlama mesajları gönderiliyor.

KİMLER TIBBİ SEKRETER OLABİLİR?

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans Programının amacı, sağlık hizmetlerinin temel ilkelerine, süreçlerine ve yönetime vakıf, etkin iletişim kuran nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir. Ülkemizde Sağlık Hizmetleri sektörünün gelişimine paralel olarak nitelikli eleman ihtiyacı da artmaktadır. Bu nedenle sektöre ilgi duyan ve bu alanda eğitim alarak mesleki anlamda uzmanlaşmak isteyenlere uzaktan eğitim yoluyla sektörde istihdam edilme imkânı sağlanması amaçlanmaktadır. Yetiştirilen insan gücünün mezuniyet sonrası hastane yönetiminde görev alması düşünülmektedir. Eğitim öğretim süresi 2 yıl (4 yarıyıl) olup; programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 2 yıllık teorik ve uygulamalı (toplam 120 AKTS) öğrenimi başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

Tıbbi dökümantasyon ve sekreterci olmak isteyenlerin; el ve parmakları, görme ve işitme organları sağlam, ayrıntıyı algılayabilen, dikkatli, düzenli, kurallara uyan, sorumluluk sahibi, kapalı ortamlarda oturarak çalışmaktan hoşlanan, sabırlı ve insanlarla rahat iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekir.

“Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik” programını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları taktirde; Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık İdaresi programlarına dikey geçiş yapabilirler. Sağlık hizmeleri meslek yüksek okulunun, tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik bölümünden mezun olanlar hastane ve benzer kuruluşlarda idari memur olarak göreve başlarlar. Mesleki başarı ve deneyimlerine göre de büro şefliğine (İdari ve Mali İşler, Kütüphane ve Dökümantasyon İşleri vb.) yükselebilirler.

29 KASIM DÜNYA TIBBİ SEKRETERLER GÜNÜ MESAJLARI

29 Kasım Dünya Tıbbi Sekreterler Günü kutlu olsun

29 Kasım Dünya Tıbbi Sekreterler Gününü Kutluyorum. 

Dünya 29 Kasım Tıbbi Sekreterler Günü vesilesiyle  kaliteli sağlık hizmetinin sunumunda  camiamızın ayrılmaz bir parçası olan fedakâr  tüm Tıbbi Sekreterimizin  Dünya Tıbbi Sekreterler Gününü kutlar, kendilerine başarılar dilerim.

Tıbbi Sekreterin, Dünya Tıbbi Sekreterler Gününü kutlar, başarılar dilerim.

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