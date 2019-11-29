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29 Kasım 2019 Cuma 11:30:17 | Son Güncelleme: 29 Kasım 2019 Cuma 12:25:02

29 Kasım Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda hafta birincisi kim oldu?

TV8'in yeni moda yarışması Doya Doya Moda izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Güzellik kalıplarını yıkan ve büyük beden kadınların doğru ve güzel giyimi için ipuçlarının verildiği ve 7 yarışmacının yarıştığı programda Uğurkan Erez, Banu Noyan, Gülşah Saraçoğlu ve Kemal Doğulu jüri koltuklarında oturuyor. Yarışmacılar 5 gün boyunca günün konseptine göre jüriler tarafından değerlendiriliyor. Haftanın son gününde en düşük puanı alan yarışmacı, yarışmaya veda ediyor. Peki, 29 Kasım Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda puan durumu haberimizde yer alıyor...

29 Kasım Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda puan durumu, merak ediliyor.TV8'in yeni moda yarışması Doya Doya Moda izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Saat 14:45'te başlayan programda bugün bir yarışmacı yarışmaya veda edecek. Yerine yeni yarışmacı gelecek. Güzellik kalıplarını yıkan ve büyük beden kadınların doğru ve güzel giyimi için ipuçlarının verildiği programda 42 beden ve üzeri 7 yarışmacı yarışıyor. Programda Uğurkan Erez, Banu Noyan, Gülşah Saraçoğlu ve Kemal Doğulu jüri koltuklarında oturuyor.


29 DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Bugün elenen yarışmacı belli olacak. 29 Kasım Doya Doya Moda'ya veda eden isim yeni bölüm yayınlandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI KİMLER?

1- Emel Başkan
2- Yaprak Sultan Uzanmaz
3- Miraç Tortullu
4- Su Baher
5- Ferda Nur Başaran
6- Sündüz Durmaz
7- Beyza Han

29 DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Doya Doya Moda'da ilk dört gün yarışmacılar 5 puan üzerinden, Cuma günü ise 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Doya Doya Moda puan durumu yeni bölüm yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecek.

DOYA DOYA MODA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Doya Doya Moda, İstanbul Çekmeköy'de havuzlu bir villada çekiliyor.

DOYA DOYA MODA HANGİ GÜNLER VAR?

Doya Doya Moda, hafta içi her gün TV8 ekranlarında olacak. Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak. 

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