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30 Ekim 2019 Çarşamba 13:00:50 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 13:26:07

29 Ekim'de korkunç plan! 21 ilde 100 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, "Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde eylem arayışında olan DEAŞ'a yonelik 21 ildeki 26 operasyonda 100 kişi yakalandı." açıklamasında bulundu

 Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamaya göre, Genel Müdürlükte düzenlenen koordinasyon toplantısında konuşan Aktaş, FETÖ, DEAŞ, PKK olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gösterilen mücadelenin titizlik ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.      

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mehmet Aktaş, "Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde olası eylem arayışında olan DEAŞ terör örgütüne yönelik 21 ilde 26 operasyon gerçekleştirildi ve toplam 100 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medya hesapları üzerinden kara propaganda yapan 1297 hesap tespit edildi, 452 kişi gözaltına alındı ve 78 kişi tutuklandı." bilgisini verdi.      

Öte yandan, kamuda "çakarlı" araçlarla ilgili yeni uygulamanın 1 Kasım'da yürürlüğe gireceğini de anımsatan Aktaş, yeni düzenlemeyle yetkisiz ve amacı dışında "çakar" kullanımının önüne geçileceğini ifade etti.      

Uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele ile asayiş suçlarının önlenmesine yönelik operasyonların başarıyla sürdürdüğünü de belirten Genel Müdür Aktaş, "Yol kontrol noktalarında tedbirler arttırılarak devam etmekte olup, uygulama noktalarında da personelimiz gerekli hassasiyeti göstermektedir." ifadelerini kullandı.      

(AA)

 

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