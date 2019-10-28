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28 Ekim 2019 Pazartesi 09:55:30 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 09:56:49

29 Ekim tatili 1.5 gün mü? 29 Ekim Salı günü okullar tatil mi?

29 Ekim tatili 1.5 gün mü? 29 Ekim Salı günü okullar tatil mi? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu bugünden yaşanmaya başlandı. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir milli bayram oluyor. Bu sene Cumhuriyet'in 96. yılı kutlanıyor. 29 Ekim tatili resmi tatil oluyor. 29 Ekim tatili 1.5 gün mü, 29 Ekim kaç gün tatil sorusunun yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor..

29 Ekim resmi tatilin kaç gün süreceği arama motorlarında güncel olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı geri sayımı başladı. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayram oluyor. Bu sene Cumhuriyet'in 96. yılı kutlanıyor. 29 Ekim tatili resmi tatil oluyor. 29 Ekim tatili 1.5 gün mü, 29 Ekim kaç gün tatil sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.

29 EKİM TATİLİ 1.5 GÜN MÜ?

29 Ekim tatili 1.5 gün olarak yapılıyor. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Buna göre Cumhuriyet Bayramı bugün 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 29 Ekim günü devam edecek.  Bugün öğleden sonra ve 29 Ekim gün boyunca okullar tatil olacak.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN KABUL EDİLMESİ

29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi, Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’nda yaptığı değişiklikle, devletin yönetim biçimini cumhuriyet olarak ilan etmiştir. Bu ilan, atılan 101 pare top ile kutlanmıştır. 1924 yılında ise cumhuriyetin ilanı şenliklerle kutlanmıştır. 2 Şubat 1925'te düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerilmiştir.

Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelenmiş ve 18 Nisan'da karara bağlanmıştır. 19 Nisan'da ise teklif TBMM tarafından kabul edilmiştir. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlamıştır

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