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25 Ekim 2019 Cuma 12:43:30 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 12:44:32

29 Ekim resmi tatil ne zaman başlar? 29 Ekim kaç gün tatil?

29 Ekim resmi tatil ne zaman başlar? 29 Ekim kaç gün tatil? merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir milli bayram oluyor. 29 Ekim bu sene Salı gününe denk geliyor. Bununla birlikte Pazartesi gününün hafta sonuna dahil edilip edilmeyeceği araştırılıyor. 29 Ekim resmi tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek? sorularının yanıtı ve merak edilen diğer detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor..

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşıyor. 29 Ekim resmi tatil ne zaman başlar? 29 Ekim kaç gün tatil? soruları güncel olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir milli bayram oluyor. 29 Ekim bu sene Salı gününe denk geliyor. Bununla birlikte Pazartesi gününün hafta sonuna dahil edilip edilmeyeceği araştırılıyor. 29 Ekim resmi tatili hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

29 EKİM RESMİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAR?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayram olup; Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılıyor. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlıyor ve 29 Ekim günü devam ediyor. 

29 EKİM KAÇ GÜN TATİL?

29 Ekim'in Salı, 28 Ekim'in ise Pazartesi gününe denk gelmesi nedeni ile tatilin 4 güne çıkıp çıkmadığı araştırılıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 4 gün tatil edilmesine yönelik resmi bir açıklama bulunmuyor. Dolayısı ile Bayram, 1.5 gün sürecek. Pazartesi öğleden sonra başlayan Cumhuriyet Bayramı resmi tatili Salı günü akşam sona erecek.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÖNEMİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmen kurulduğu tarihtir. Ulu Önder Atatürk, diğer bayramlar gibi bu bayramı da gelecek nesillere bir miras olarak bırakmıştır. 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılan bir anayasa değişikliğiyle Türkiye’nin yönetim biçimi Cumhuriyet olarak belirlenmiştir. Bunun 101 pare top atışıyla kutlanması aynı gün meclis tarafından kararlaştırılmıştır. Bizler de yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş günü olan 29 Ekim’i her yıl ülkece coşku içinde kutlamaya devam ediyoruz.

Türk halkı için Cumhuriyet Bayramı, milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın üst düzeye çıktığı milli bayramlarımızdan birisidir. Kurtuluş Savaşı’nın Türk milletinin zaferiyle sonuçlanmasının ardından ortaya çıkan yönetim boşluğunun kaldırılması amacıyla yeni bir yönetim biçiminin belirlenmesi şarttı. Mustafa Kemal ve arkadaşları yaptıkları çalışmalar sonucu Türkiye’ye yakışır yönetim şeklinin cumhuriyet olduğuna karar verdi. Nihayetinde 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edildi.

29 EKİM 1923'TE NELER YAŞANDI?

Osmanlı İmparatorluğu’nda, ikinci Meşrutiyetin ilanından altı yıl sonra Birinci Dünya Savaşı başladı. 1914′te başlayan Birinci Dünya Savaşı’na dünyanın belli başlı devletleri katıldı. Dört yıl süren savaş sonunda bizimle birlikte olan devletler yenildi. Savaş kurallarına göre biz de yenilmiş sayıldık. Ülkemiz İngilizler, Yunanlılar, Fransızlar, İtalyanlar tarafından paylaşıldı. Ulusuna inanan, güvenen Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919′da Samsun’a geldi. Erzurum’da, Sivas’ta kongreler düzenledi. Mustafa Kemal Paşa “Tek bir egemenlik var, o da Milli egemenliktir. Ülkeyi yine ulusun kendi gücü kurtaracaktır.” diyordu.

Yurdun dört bir tarafından gelen ulus temsilcileri -milletvekilleri- 23 Nisan 1920 günü Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nde toplandı. Meclis, Mustafa Kemal Paşa’yı başkan seçti. Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde Büyük Millet Meclisi Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı başlattı. Bir yandan efeler, dadaşlar, seymenler bulundukları yörede düşmana karşı koydular. Öte yandan düzenli ordular İnönü’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da savaştılar. Yurdumuz düşmanlardan kurtarıldı. Tahtını, rahatını düşünen padişah, yenilen düşmanla birlikte yurdumuzdan kaçtı. İmzalanan Lozan Barış Antlaşması ile yeni bir devlet doğdu. Bu doğan devletin yönetim biçimi henüz belirlenmemişti. İkinci dönem Büyük Millet Meclisi 11 Ağustos 1923′te ilk toplantısını yaptı. 13 Ekim 1923′te Ankara Başkent oldu. Atatürk; düşmanın ülkeden atılıp sınırlarımızın belirlenmesinden sonra, çoktan beri tasarladığı cumhuriyetin ilanı üzerinde hazırlıklar yapmaya başladı. 28 Ekim 1923 akşamı yakın arkadaşlarını Çankaya’da yemeğe çağırdı. Onlara, “Yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz.” Dedi.

29 Ekim 1923 günü Atatürk, milletvekilleri ile görüştükten sonra taslağı hazırlanan cumhuriyet önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verildi. Meclis önergeyi kabul etti. Böylece ülkemizde cumhuriyet yönetimi kuruldu. Atatürk kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı oldu. Cumhuriyet’in ilanı yurtta sevinç ve coşku ile karşılandı. Cumhuriyet; yurttaşların seçme ve seçilme hakkının olduğu bir yönetimdir. Ulus temsilcilerinin kabul ettiği yasalarla ülkenin yönetilmesidir. Cumhuriyet yönetiminde söz ulusundur. Cumhuriyet’i korumak, kollamak, yaşatmak her yurttaşın ödevidir.

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