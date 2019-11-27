286 milyar metreküplük doğalgaz rezervi bulunmuştu! Türkiye'ye büyük katkı sağlayacak

Tekirdağ'ın Muratlı İlçesi'nde yeni bir doğalgaz rezervi bulundu. Norveç ve Kanadalı firmaların yürüttüğü çalışmalar kapsamında 286 milyar metreküplük doğalgaz rezervi tespit edildi. Bunun Türkiye'nin 5 yıllık doğalgaz ihtiyacın karşılayacak büyüklükte olduğu ifade ediliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan '2018 Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu'na göre, Türkiye'nin doğal gaz ithalatı 2018 yılında 50 milyar 360 milyon metreküp olarak belirtiliyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, yapılan çalışmaların sonuçlarının alınmaya başladığını ifade ederek, "Türkiye sahip olduğu zenginlik kaynaklarının farkında. Özellikle son yıllarda çevresindeki ülkelerin sahip olduğu kaynakları da dikkate alarak potansiyel rezervlerini çıkartmak için bir hayli çaba gösteriyordu. Nitekim yapılan ciddi çalışmalar ve yatırımlar sonuç vermeye başladı. Bu bizim için çok önemli bir gelişme. Trakya'da daha fazla doğalgaz rezervinin olduğu kesin. Bölgenin jeolojik yapısını ve coğrafi konumunu düşünecek olursak bu bizim için sürpriz olmayacak. Hemen yakınımızda Romanya'da zengin doğalgaz ve petrol kaynakları bulunuyor. Öte yandan Batı Karadeniz'de yaptığımız çalışmalar sayesinde önemli keşifler yapıldı. Bulduğumuz kaynakları karaya taşıyacak boru hattı döşendi. Oradaki aramalarımız devam ediyor. Deniz üzerinde sabit platformlarımız var. Bu nedenle Trakya'da yapılan yeni keşfi de göz önüne alırsak bölgede daha fazla doğalgaz rezervi olabilir diyebiliriz" açıklamasında bulundu.

Bölgenin İstanbul'a yakın oluşunun avantaj olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şenay Yalçın, "Lojistik açıdan büyük yeni yatırım yapılmasına gerek yok. Türkiye'nin yaygın doğalgaz altyapısına az masraflı bir ekleme ile dağıtımı kolaylıkla yapılabilir. İnanıyorum ki yakın bir gelecekte bölgedeki diğer rezervler de bulunacak. İlerleyen zamanlarda daha büyük rezervler bulmamız halinde Avrupa'ya ihracat da yapabiliriz. Bunun için uygun alt yapımız da mevcut" dedi.

"ELEKTRİK ÜRETİMİ İÇİN BU KEŞİF ÖNEMLİ"

"Türkiye özellikle son senelerde malum güçler tarafından ekonomik kıskaca alınmaya çalışılıyordu. Bu keşif bizim uluslararası arenada hareket kabiliyetimizi desteklemesi bakımından da önemli bir keşif oldu" diyerek sözlerini sürdüren Prof. Dr. Şenay Yalçın, "Bu ve bunun gibi keşifler Türkiye'nin cari açığının çok önemli bir bölümünü de kapatmaya yarayacak. Doğalgaz için yapılacak harcamalar alternatif enerji kaynakları için yatırıma yönlendirilecek, yerli ve milli enerji kaynaklarının üretim ve tüketimdeki payı artacak sonuçta enerjide dışarıya olan bağımlılığımız bitme noktasına gelecek. Bir ülke için milli güç unsuru olan enerji potansiyelimiz arttıkça elimiz jeopolitik açıdan da rahatlayacak. Diğer yandan elektrik enerjisi üretiminde kurulu gücümüzün önemli bir kısmı doğalgaz cevrim santrallerinden oluşuyor. Elektriğimizin büyük bir bölümünü doğalgaz kullanarak elde ettiğimiz için bu keşif bu bakımdan da çok önemli" şeklinde konuştu.

"DEPO YATIRIMINA OLAN İHTİYAÇ AZALACAK"

Doğalgaz depolama yatırımlarına olan ihtiyacın da azalacağını kaydeden Prof. Dr. Yalçın, "Geleceğe dönük ihtiyaçları karşılamak için Tuz Gölü'nde ve Trakya'da doğalgaz depoları yatırımları yapıldı ve yapılmaya devam etmekte. Trakya'da bulunan doğalgaz rezervleri bu yatırımları da azaltmamıza destek olacak. Çünkü zaten doğal olarak depolanmış bir rezerve sahip olmuş olacağız. Bu sebeplerden dolayı çok önemli bir keşif olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

DOĞU AKDENİZ İÇİN DENEYİM KAZANDIRACAK

Bulunan rezervi kullanıma sunmak için alt yapı tesisinden lojistik hizmetlere kadar birçok konuda deneyim kazanılacağının altını çizen Prof. Dr. Yalçın, "Bu deneyim bize Doğu Akdeniz'de bulacağımıza inandığımız kaynakların hizmete sunulmasına yardımcı olacak. Doğu Akdeniz'de şu anda ciddi sondajlar yapıyoruz. Orada da çok büyük doğalgaz yatakları bulacağız. Onların da işletilmesi, dağıtılması Trakya'dan elde edeceğimiz tecrübe sayesinde daha kolay olacaktır" açıklamasını yaptı.

(DHA)