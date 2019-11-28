28 Kasım A101 Aldın Aldın Kampanyası: A101 bugünün ürünleri neler?

28 Kasım A101 Aldın Aldın Kampanyası nedir? A101 bugünün ürünleri neler? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. A101 müşterileri bugün itibari ile başlayan özel kampanyanın detaylarını öğrenmek istiyor. A101'de Aldın Aldın Özel kampanya uygulanıyor. 4 gün boyunca sürecek kampanyada tüm Aldın Aldın etiketli ürünlerde yüzde 30 indirim uygulanacak. Kampanyayı duyan müşteriler hangi ürünlerin kampanya kapsamında yer aldığını merak ediyor.28 Kasım A101 Aldın Aldın Kampanyası aktüel ürünleri haberimiz içerisinde sıralanıyor.

28 KASIM A101 ALDIN ALDIN KAMPANYASI

28 Kasım A101 Aldın Aldın Kampanyası bugün başlıyor. Kampanya 28 Kasım-1 Aralık 2019 tarihleri arasında uygulanacak. 200 TL altı Aldın Aldın etiketli ürünlerde geçerli olan kampanyada tüm Aldın Aldın etiketli ürünlerde yüzde 30 indirim yapılacak.

28 KASIM A101 AKTÜEL ÜRÜNLERİ