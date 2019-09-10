28 ilde FETÖ'ye dev operasyon! 53 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı
Konya merkezli 28 ilde, FETÖ'nün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 53 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya merkezli 28 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 53 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bu personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda 53 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüphelilerden 10'u gözaltına alındı
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli 28 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Operasyonda, şüphelilerden 10'u gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.
Şüphelilerin, TSK içerisindeki askeri personele "molla, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü" pozisyonlarında mahrem imamlık yaptıkları bilgisine ulaşıldı.
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