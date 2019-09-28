28 Eylül reyting sonuçları belli oldu mu? Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Bir Aile Hikayesi, Benim Tatlı Yalanım, Güven Bana kim birinci?

Reyting sonuçları vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. İzlenme oranını gösteren reyting sonuçları günlük olarak yayınlanıyor. 28 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Bir Aile Hikayesi, Benim Tatlı Yalanım, Güven Bana kim birinci oldu? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor.

Cumartesi akşamları TRT 1’de Kalk Gidelim , Fox TV’de Bir Aile Hikayesi, Show TV’de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Star Tv'de Benim Tatlı Yalanım dizisi, ATV'de Güven Bana programları izleyicileri ile buluşuyor. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından 28 Eylül reyting sonuçları da merak konusu oluyor.

28 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

28 Eylül reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacak. 21 Eylül reyting sonuçları haberimizde..

GEÇEN HAFTA KİM BİRİNCİ OLMUŞTU?

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