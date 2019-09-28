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28 Eylül 2019 Cumartesi 17:16:25 | Son Güncelleme: 28 Eylül 2019 Cumartesi 17:21:53

28 Eylül reyting sonuçları belli oldu mu? Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Bir Aile Hikayesi, Benim Tatlı Yalanım, Güven Bana kim birinci?

28 Eylül reyting sonuçları belli oldu mu? Bir Aile Hikayesi, Benim Tatlı Yalanım, Güven Bana kim birinci? merak ediliyor. Vatandaşlar reyting sonuçlarını yakından takip ediyor. İzlenme oranını gösteren reyting sonuçları günlük olarak yayınlanıyor. En çok izlenen yayın reyting sıralamasında birinci oluyor. Bugün TV kanallarında ekrana gelecek dizi ve programlardan hangisinin birinci olacağı merak ediliyor. Bir Aile Hikayesi, Benim Tatlı Yalanım, Güven Bana kim birinci oldu? sorusunun yanıtı 28 Eylül reyting sonuçları açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak.

Reyting sonuçları vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. İzlenme oranını gösteren reyting sonuçları günlük olarak yayınlanıyor. 28 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Bir Aile Hikayesi, Benim Tatlı Yalanım, Güven Bana kim birinci oldu? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. 

Cumartesi akşamları TRT 1’de Kalk Gidelim , Fox TV’de Bir Aile Hikayesi, Show TV’de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Star Tv'de Benim Tatlı Yalanım dizisi, ATV'de Güven Bana programları izleyicileri ile buluşuyor. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından 28 Eylül reyting sonuçları da merak konusu oluyor.

28 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

28 Eylül reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacak. 21 Eylül reyting sonuçları haberimizde..

GEÇEN HAFTA KİM BİRİNCİ OLMUŞTU?

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