28 Ekim'de PTT açık mı? 28 Ekim'de PTT kargo çalışıyor mu? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 29 Ekim Salı günü Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor. Resmi tatil olan 29 Ekim Salı günü kamu kurumları ve kargolar hizmet vermiyor. Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlıyor ve 29 Ekim günü devam ediyor. Kargo işlemi olan vatandaşlar PTT'in 28 Ekim yarınki saatlerini öğrenmek istiyor. 28 Ekim'de PTT kargo çalışma saatleri haberimiz içerisinde yer alıyor.

28 EKİM'DE PTT AÇIK MI?

28 Ekim'de PTT yarım gün açık alıyor. 28 Ekim'de normal saatinde açılacak, PTT öğleden sonra hizmet vermeyecek.

28 EKİM PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

Resmi tatil günlerinde banka, PTT, noter ve eczane gibi yerler de kapalı oluyor. Yani devlet kurumları ile birlikte banka, PTT, noter ve eczaneler 28 Ekim Pazartesi günü saat 13:00'e kadar yarım gün hizmet verdikten sonra Çarşamba gününe kadar kapalı olacak.

CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanmaktadır. 1924 yılında ise cumhuriyetin ilanı şenliklerle kutlanmıştır. 2 Şubat 1925'te, Hariciye Vekaleti'nce (Dışişleri Bakanlığı) düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerilmiştir. Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelenmiş ve 18 Nisan'da karara bağlanmıştır. 19 Nisan'da ise teklif TBMM tarafından kabul edilmiştir. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlamıştır.

CUMHURİYET BAYRAMI'NIN KAÇINCI YILI?

Her yıl Türkiye de büyük bir çoşku ile kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın bu sene 96. yılını kutlayacağız.