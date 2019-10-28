28 Ekim özel sektör tatil mi? 28 Ekim özel sektör yarım gün mü? sorularının yanıtı özel sektörde çalışan milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu için geri sayım başladı. Yarın resmi tatil. Ancak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili bugün öğleden sonra başlıyor. Kamu kurumları ve okullar bugün yarım gün olup, öğleden sonra resmi tatile çıkıyor. Özel sektörde çalışan vatandaşlar da kendileri için de bugünün yarım gün olup olmadığını öğrenmek istiyor. 28 Ekim özel sektör tatil mi? 28 Ekim özel sektör yarım gün mü? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

29 EKİM ÖZEL SEKTÖR TATİL Mİ?

1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Resmi Gazete'de yer alan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.

29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

28 EKİM ÖZEL SEKTÖR TATİL Mİ?

28 Ekim günü özel sektör resmi olarak tatil olmuyor. Özel sektör bugün saat 13:00'ten sonra da çalışabiliyor. Ancak özel sektör kurumlarının aldıkları yönetim kararları gereğince, yarım gün tatil yapan, tam gün tatil yapan ve hiç tatil yapmayan kurumlar da bulunuyor.