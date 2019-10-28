28 Ekim otobüsler ücretsiz mi? 28 Ekim ulaşım bedava mı? sorularının yanıtı binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. İBB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel ulaşım tarifesine göre yaptığı açıklamada toplu ulaşımın ücretsiz hizmet vereceğini açıklamıştı. Ancak bugünün öğleden sonra da resmi tatil olması akıllarda soru işareti oluşturdu. Vatandaşlar bugün de toplu taşımalarda ücretsiz seyahat edip edemeyeceklerini öğrenmek istiyor. Büyükşehirlerde alınan resmi tatile özel ücretsiz ulaşım imkanı hakkında merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

28 EKİM'DE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Buna göre Cumhuriyet Bayramı bugün 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlıyor ve 29 Ekim günü devam ediyor. Bu özel gün dolayısı ile İBB tarafından 29 Ekim için ücretsiz ulaşım kararı alınmıştı. Ancak karar kapsamında 28 Ekim tarihi yer almadı. 28 Ekim'de ulaşım mevcut tarife üzerinden ücretlendirilmeye devam edilecek. Ücretsiz ulaşım imkanı 29 Ekim günü başlayacak.

29 EKİM'DE ÜCRETSİZ OLAN HATLAR

İBB'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel ulaşım tarifesine göre yaptığı açıklamada toplu ulaşımın ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yılını görkemli törenlerle kutlamaya hazırlanan İBB, bu milli bayramda toplu ulaşımın ücretsiz hizmet vermesini kararlaştırdı.

Yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek. Ücret bedellerinin tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinden karşılanacak.

Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul’un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.