29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu için geri sayım başladı. Yarın Cumhuriyet'in 96. yılı kutlanacak. 29 Ekim Bayram coşkusunun bugün (28 Ekim) itibari ile başladığı biliniyor. Vatandaşlar 28 Ekim öğleden sonra tatil mi? Bugün öğleden sonra okullar tatil mi? sorularının yanıtını araştırıyor. Okula giden öğrenciler ve velileri ile kamu kurumlarında işi olanlar bugün öğleden sonra tatil olup olmadığını merak ediyor. Milyonlarca vatandaş tarafından merak edilen "28 Ekim öğleden sonra tatil mi? Bugün öğleden sonra okullar tatil mi?" sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.





28 EKİM ÖĞLEDEN SONRA TATİL Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Buna göre Cumhuriyet Bayramı bugün 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 29 Ekim günü devam edecek. Dolayısı ile 28 Ekim öğleden sonra tatil mi? sorusunun yanıtı, "Evet, bugün öğleden sonra tatil." oluyor.

BUGÜN ÖĞLEDEN SONRA OKULLAR TATİL Mİ?

Bugün öğleden sonra tatil edilen kurumlar arasında okullar da yer alıyor. İlköğretim, lise ve üniversite öğrencileri bugün öğleye kadar derslerini görecek, bazı okullarda ise törenler yapılacak. Öğleden sonra ise resmi tatil başlayacak. Bugün saat 13:00 itibari ile başlayacak resmi tatil yarın gece 00:00'da sona erecek. Çarşamba günü resmi kurumlar çalışmaya ve okullar ise eğitime devam edecek.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.