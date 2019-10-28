28 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesi: 28 Ekim neden yarım gün tatil?

Bugün 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesi oluyor. Kamu kurumları ve okullar bugün öğleden sonra yarım gün tatil yapıyor. Vatandaşlar "28 Ekim neden yarım gün tatil? 28 Ekim ne zaman yarım gün tatil oldu?" sorularının yanıtını arama motorlarında araştırıyor. Bilindiği üzere Cumhuriyet Bayramı bugün saat 13:00 itibari ile başlıyor ve 29 Ekim akşamına kadar devam ediyor. 28 Ekim gününü tatil yapan karar ve merak edilen diğer detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

28 EKİM NEDEN YARIM GÜN TATİL?

Resmi Gazete'de yer alan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun gereğince 28 Ekim günü yarım gün tatil oluyor. Kanuna göre, 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.

29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.