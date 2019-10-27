28 Ekim bankalar yarım gün mü? 28 Ekim'de bankalar kaça kadar açık? soruları gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaklaşıyor. 29 Ekim Salı günü resmi tatil olması nedeni ile kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermeyecek. Kamu kurumlarında işi olan vatandaşlar yarınki çalışma saatlerini merak ediyor. Bankada işi olanlar, EFT yapmak isteyenler bankaların 28 Ekim günü açılış kapanış saatlerini araştırıyor. Vatandaşların merakla araştırdığı bankaların 28 Ekim çalışma saatleri haberimizde yer alıyor.

28 EKİM TATİL Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

28 EKİM’DE BANKALAR YARIM GÜN MÜ?

Yarın 28 Ekim’de bankalar yarım gün hizmet verecek. Vatandaşlar banka işlemlerini saat 13:00'e kadar yapabilecek.

CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanmaktadır. 1924 yılında ise cumhuriyetin ilanı şenliklerle kutlanmıştır. 2 Şubat 1925'te, Hariciye Vekaleti'nce (Dışişleri Bakanlığı) düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerilmiştir. Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelenmiş ve 18 Nisan'da karara bağlanmıştır. 19 Nisan'da ise teklif TBMM tarafından kabul edilmiştir. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlamıştır.