02 Ekim 2019 Çarşamba 09:42:02 | Son Güncelleme: 02 Ekim 2019 Çarşamba 09:46:30
27 kilo 650 gram esrar ele geçirildi
Mardin merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 kilo 650 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Mardin Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu satıcılarına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Mardin, Diyarbakır ve Muğla'da eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyonda 27 kilo 650 gram esrar bulundu, 5 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
AA
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