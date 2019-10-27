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27 Ekim 2019 Pazar 10:44:55 | Son Güncelleme: 27 Ekim 2019 Pazar 10:46:05

27 Ekim Dünya Ergoterapi Günü nedir? Ergoterapi nedir?

Bugün 27 Ekim Dünya Ergoterapi Günü olarak kutlanıyor. 27 Ekim Dünya Ergoterapi Günü nedir? Ergoterapi nedir? sorularının yanıtı merak ediliyor. 27 Ekim Dünya Ergoterapi Günü, son yıllarda ülkemizde yeni yeni tanınmaya başlayan ergoterapi uygulamalarına dikkat çekmek ve bu konudaki farkındalığı artırabilmek amacıyla her yıl kutlanıyor. Ruhun ilacı müzik psikolojik ve zihinsel hastalıkları tedavi ediyor. Müzik merkezi sinir sistemi ve beyin kabuğunda yer alan düşünme, öğrenme, konuşma, beden kontrolü ile ilgili merkezleri uyarıyor ve bu alandaki gelişmeleri destekliyor. 27 Ekim Dünya Ergoterapi Günü ile ilgili merak edilen diğer detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor...

27 Ekim Dünya Ergoterapi Günü nedir? Ergoterapi nedir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Bugün 27 Ekim Dünya Ergoterapi Günü olarak kutlanıyor. 27 Ekim Dünya Ergoterapi Günü, son yıllarda ülkemizde yeni yeni tanınmaya başlayan ergoterapi uygulamalarına dikkat çekmek ve bu konudaki farkındalığı artırabilmek amacıyla her yıl kutlanıyor. 27 Ekim Dünya Ergoterapi Günü ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

27 EKİM DÜNYA ERGOTERAPİ GÜNÜ NEDİR?

Dünya Ergoterapistleri Federasyonu WFOT (Worl Federation of Occupational Therapists) öncülüğünde Dünya Ergoterapi ilk defa 27 Ekim 2010'da kutlanmaya başlandı. Bu tarihten itibaren 27 Ekim, ergoterapinin tanıtılması ve kutlanılması için önemli bir tarih haline geldi.

Ülkemizde de 27 Ekim Dünya Ergoterapistler Günü olarak kutlanıyor. Ergoterapi bölümünü okuyan öğrenciler ve ergoterapistler, ergoterapi mesleğini tanıtmak ve mesleki günleri kutlamak adına çeşitli etlinlikler düzenliyor.

ERGOTERAPİ NEDİR?

Ergoterapi, “Aktivite ve yaşam kısıtlılığı olan tüm bireylerin tedavi edici yaklaşımlarla kendine bakım sağlayarak; iyi olma hallerini ve yaşam kalitelerini artırmakla görevli bir sağlık disiplini” olarak tanımlanan sanatla tedavi, kişinin şarkı söyleyerek, dans ederek, hareket ederek, hikâye anlatarak, resim çizerek, ebru yaparak vb. kendisini bütünüyle ifade etmesine imkân veriyor.

Ergoterapi, çeşitli nedenlerle toplum dışına itilmiş kişilerin potansiyel yeteneklerini anlamlı ve amaçlı faaliyetlerle geliştirerek günlük yaşam aktivitelerine katılımını ve bu aktivitelerdeki bağımsızlığını sağlamayı amaçlıyor.

Amacı yaşam kalitesini artırmak olan ergoterapinin anlamlı veya amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren danışan odaklı bir sağlık mesleği oluyor. 

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