26 Ağustos 2019 dolar kuru ne kadar? Dolar dün gece neden yükseldi? merak edilen konular arasında yer alıyor. Doların son dakika gelişmeleri ekonomiyle ilgilenen ve aynı zamanda yatırım yapan herkes tarafından yakından takip ediliyor. 25 Ağustos’u 26 Ağustos’a bağlayan gece saatlerinde dolar kurunda sıçrama yaşandı. Dolar, dün gece saat 1.30 sularında hızlı yükselişe geçerek 6.38 TL'ye yükseldi. Bu hareketlenmeyi gören vatandaşlar dün gece Dolar neden yükseldi? Dolar kuru şuan ne kadar? sorularının yanıtını araştırmaya başladı.

26 AĞUSTOS 2019 DOLAR KURU NE KADAR?

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8370 liradan, avro 6,5060 liradan haftaya başladı.



Kapalıçarşı'da 5,8350 liradan alınan dolar, 5,8370 liradan satılıyor.6,5040 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5060 lira olarak belirlendi.



Cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 5,7670 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3860 lira olmuştu.

DOLAR DÜN GECE NEDEN YÜKSELDİ?

Dolar, gece saat 1.30 sularında hızlı yükselişe geçerek 6.38 TL 'yi buldu. Daha sonra tekrar düşüşe girdi. Sabah saatlerinden itibaren ise 5.80 bandında sabitlendi.

Asya piyasalarında Pazartesi günü işlemlerinin başlamasından kısa bir süre sonra Türk Lirası ABD Doları karşısında hızla değer kaybetmeye başlamıştı ve Dolar/TL kuru saniyeler içerisinde 6.39 seviyesini aşmıştı.

Piyasayı takip eden analistler, TL'deki sert harekete yol açacak herhangi bir yeni gelişme olmadığını ifade ediyor.

GEÇEN HAFTA DOLAR NASILDI?

DOLAR

ALIŞ: 5,7689

SATIŞ: 5,7732

EURO

ALIŞ: 6,3935

SATIŞ: 6,4023