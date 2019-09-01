2500 polis adayı alınacak

Emniyet teşkilatına yeni polis adayları alınacak. Polis Akademisi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi’ne 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için, lisans mezunu veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan 200’ü kadın, bin 800’ü erkek olmak üzere, toplam 2 bin komiser yardımcısı adayı öğrenci alınacak. Ayrıca, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, 25. Dönem POMEM Özel Harekât branşında yetiştirilecek en az lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun 500 kadın öğrenci alımı yapılacak. Başvuru tarihleri ve sınavlara ilişkin diğer esaslar “www.pa.edu.tr” sitesinden ilan edilecek.