25 Kasım Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Masterchef ödül oyununu kim kazandı? sorularının yanıtı merak ediliyor. Masterchef Türkiye'de kıyasıye mücadele devam ediyor. 8 kişi kalan yarışmacılar finale doğru ilerliyor. Geçtiğimiz hafta iddialı yarışmacılardan Suna eleme oyununda yemeğinde yaptığı büyük hata nedeni ile elenmişti. Yarışmacıların artık daha çok dikkatli ve yaratıcı olması gerekiyor. 25 Kasım Masterchef Türkiye yeni bölümünde yaşananlar haberimiz içerisinde yer alıyor.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'te yeni hafta bugün başlıyor. Bugün haftanın kaptanları belirlenecek. Kaptanlık yarışı için yarışmacılardan profiterol yapılması istendi. En güzel profiterolü yapan Mavi takımın kaptanı olacak. Mavi takımın kaptanı hem Kırmızı takımın kaptanını seçecek. Hem de ilk yarışmacıyı seçme hakkına sahip olacak. Masterchef kaptanlık yarışını kazanan yarışmacı belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecek.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'te kaptanlık yarışından sonra haftanın ilk oyunu olan ödül oyunu oynanacak. Ödül oyununu kazanan takım yeni bölüm yayınlandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Masterchef yeni bölüm bu akşam saat 20:00'de TV8 ekranlarında olacak.