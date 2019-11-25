25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü! 25 Kasım Kadına Şiddete Hayır Günü mesajları sizlerle

  • Bist 100
    107756
  • Dolar
    5,7081
  • Euro
    6,2938
  • Altın
    269,7310
İstanbul
12 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Borsa haftaya yükselişle başladı Borsa haftaya yükselişle başladı
Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif başladı Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif başladı
Kanser hastalarında kalp ve damar hastalıkları riski artıyor Kanser hastalarında kalp ve damar hastalıkları riski artıyor
Prematüre bebeklerde engelsiz sağ kalım oranı arttı Prematüre bebeklerde engelsiz sağ kalım oranı arttı
Macar bilim insanları doğanın 5. gücünü mü buldu? Macar bilim insanları doğanın 5. gücünü mü buldu?
Her 10 hastadan biri KOAH tanısı alıyor Her 10 hastadan biri KOAH tanısı alıyor
Ölüm kayıtları ve tescilleri elektronik ortama taşındı Ölüm kayıtları ve tescilleri elektronik ortama taşındı
S-400 testleri mi başlıyor? S-400 testleri mi başlıyor?
İsrail uçakları Suriye’deki Rus askeri üslerini gözlemledi İsrail uçakları Suriye’deki Rus askeri üslerini gözlemledi
2020 Olimpiyatları'na hazırlanan stattan 187 iskelet çıktı! 2020 Olimpiyatları'na hazırlanan stattan 187 iskelet çıktı!
Lecce, Burak Yılmaz'dan vazgeçmiyor Lecce, Burak Yılmaz'dan vazgeçmiyor
Kemal Kılıçdaroğlu yine geri vites yaptı! Kemal Kılıçdaroğlu yine geri vites yaptı!
İstanbul'da su dağıtıyordu! Küresel terörün karakutusu yakalandı ve itirafçı oldu İstanbul'da su dağıtıyordu! Küresel terörün karakutusu yakalandı ve itirafçı oldu
Tonlarca ağırlığın altında kalarak can verdi Tonlarca ağırlığın altında kalarak can verdi
Bakan Cahit Turhan: Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalacak Bakan Cahit Turhan: Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalacak
Mehmet Ali Erbil’in kızı Sezin Erbil’den yürek yakan paylaşım Mehmet Ali Erbil’in kızı Sezin Erbil’den yürek yakan paylaşım
Son Dakika... Rasulayn’da PKK/YPG terör örgütüne ait yeni tüneller tespit edildi Son Dakika... Rasulayn’da PKK/YPG terör örgütüne ait yeni tüneller tespit edildi
İmalat kapasite kullanım oranı açıklandı İmalat kapasite kullanım oranı açıklandı
Hong Kong yerel seçiminde sandıktan demokrasi savunucularının zaferi çıktı Hong Kong yerel seçiminde sandıktan demokrasi savunucularının zaferi çıktı
PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alımı başvuruları başladı mı? PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alımı başvuruları başladı mı?
İçişleri Bakanlığı: Çakar uygulamasında eski vekillere ayrıcalık yok İçişleri Bakanlığı: Çakar uygulamasında eski vekillere ayrıcalık yok
NASA'dan korkutan açıklama: Yapacak bir şey yok! Kaderinizi kabullenin NASA'dan korkutan açıklama: Yapacak bir şey yok! Kaderinizi kabullenin
İzmir'de korkutan yangın İzmir'de korkutan yangın
İstanbul'da cinayet gibi iş kazası: Tonlarca ağırlıktaki iş makinesinin altında kalarak feci şekilde can verdi İstanbul'da cinayet gibi iş kazası: Tonlarca ağırlıktaki iş makinesinin altında kalarak feci şekilde can verdi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Kasım 2019 Pazartesi 09:36:50 | Son Güncelleme: 25 Kasım 2019 Pazartesi 09:38:10

25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü! 25 Kasım Kadına Şiddete Hayır Günü mesajları sizlerle

Bugün 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü (International Day for the Elimination of Violence against Women), 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla BM Genel Kurulu kararı ile ilan edilen gün oluyor. 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü'ne dikkat çekmek isteyen vatandaşlar kadınA şiddetle mücadele için sosyal medya hesaplarından mesajlar yayınlamak istiyor. İşte arama motorlarında yoğun olarak araştırılan 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü mesajları haberimizde..

Bugün 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü oluyor. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü (International Day for the Elimination of Violence against Women), 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla BM Genel Kurulu kararı ile ilan edildi. Bu önemli güne dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak isteyen bireyler 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü hakkında mesajları yayınlamak istiyor. 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü ile ilgili merak edilen bilgiler ve farkındalık mesajları haberimiz içerisinde yer alıyor.

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ NEDİR?

25 Kasım 1960'ta Dominik Cumhuriyeti'nde diktatörlüğe karşı mücadele eden üç kız kardeş Patria, Minerva, Maria Mirabel'in cesetleri bir uçurumun dibinde bulundu. Mirabel kardeşlerin, tecavüz edilerek vahşice öldürüldüğü ortaya çıktı ve onlar diktatörlüğe karşı mücadelenin sembolü oldu. Bütün dünyada yankı bulan bu gelişmeler karşısında Birleşmiş Milletler 17 Aralık 1999'da, 25 Kasım'ın "Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü" olarak benimsenmesine karar verildi.

Mirabel kardeşlerin öldürülmesinden sonra ertesi sabah gazetelerde bu ölümlerin bir kaza sonucu meydana geldiğini anlatan bir haber çıktı. Ama gerçek göründüğü gibi değildi. Mirabel kardeşler, ülkelerinde siyasal özgürlük için kararlılıkla mücadele ederek Latin Amerika'daki diktatör Rafael Leonidas Trujillo'ya meydan okudu .Bu yüzden diktatörlük tarafından zulme uğrayarak pek çok kez hapsedildiler ve en son olarak da 25 Kasım 1960 yılında arabalarından zorla indirilerek tecavüz ve işkenceyle katledildiler. Sonrasında, bu katliam kayıtlara "araba kazası" olarak geçti.

1981'de Dominik'te toplanan Latin Amerika Kadın kurultayında; 25 Kasım , "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Ve Uluslararası Dayanışma Günü" olarak kabul edildi. Daha sonra 1985 yılında, BM tarafından "25 Kasım, kadına yönelik şiddetin yok edilmesi için uluslararası mücadele" günü ilan edildi.

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ MESAJLARI

"Kadınlarımız, bugün ve her gün daha güvenli bir dünyada insan onuruna yakışır, şiddetten uzak ve eşit bir hayat hak ediyor. Unutmayalım ki, “Kadına Yönelik Şiddet İnsanlığa İhanettir”. Kadınlarımızın yani geleceği şekillendiren insanların daha adil, huzurlu, güvenli ve barışçıl bir dünyada yaşayabilmesi ve takvimlerimizden 25 Kasım’ı çıkarabilme ümidiyle…”

"1999 yılında BM Genel Kurulu kararı ile,  kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla ilan edilen ’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ vesilesiyle tüm kadınlarımızın şiddetten uzak sağlıklı ve huzurlu bir ömür geçirmelerini dilerim."

" ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün dünyada ve ülkemizde kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlayacak çalışmalara ışık tutması temennisi ile tüm kadınlarımızın mutlu, sağlıklı ve sevgi dolu bir dünyada yaşamalarını diliyorum"

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü vesilesiyle yapılacak etkinliklerin, bu sağlıksız gidişatı engellemesini, bilinç, sağduyu ve itidal oluşumuna katkı sunmasını gönülden diliyorum. Unutulmamalıdır ki, ailenin sağlık ve mutluluğu, toplumun huzur ve güveni ancak kadınlarımızın saygı, sevgi ve adalet görmesiyle mümkündür."

"Bu itibarla, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”nün, ülkemizde ve dünyada kadına yönelik şiddetin önlenmesine, kadın haklarının korunup geliştirilmesine ve sorunlara karşı duyarlı olmaya zemin teşkil etmesini temenni ediyorum."  

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ