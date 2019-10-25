25 Ekim Dünya Makarna Günü kutlanıyor: 25 Ekim Dünya Makarna Günü nedir?

25 Ekim Dünya Makarna Günü nedir? 25 Ekim Dünya Makarna Günü nasıl ortaya çıktı? sorularının yanıtı arama motorlarında güncel olaraka araştırılmaya başlandı. Bugün 25 Ekim Dünya Makarna Günü olarak kutlanıyor. Dünya Makarna Günü, bir yemek türünü onurlandırmak için belirlenen günlerden yalnızca biri oluyor. Dünya Makarna Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 25 Ekim Dünya Makarna Günü hakkında merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

DÜNYA MAKARNA GÜNÜ NE ZAMAN?

En sevilen yemeklerden biri olan ve İtalyan mutfağının vazgeçilmezlerinden sayılan makarna, çok uzun zamandır hayatımızda. Onlarca farklı sosla tatlandırılabilen ve eşlik ettiği neredeyse tüm yemeklerin yanına yakışan makarna, çok seviliyor. Bu sevginin sonucu olarak ortaya çıkan Dünya Makarna Günü, önemli bir simge. 1998 yılından beri her 25 Ekim'de kutlanan bu özel günün fikir babası ise Türk makarna sanayicileri.

DÜNYA MAKARNA GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?



Dünya Makarna Günü, ilginç bir şekilde Türk makarna üreticilerinin fikri olarak ortaya çıkmış. Sonrasında makarna hakkında etkinlikler ile toplantıların düzenlendiği, uluslararası anlamda kutlanan özel bir güne dönüşmüş. Her yıl bir şehirde düzenlenen etkinliklerde makarna üreticileri bir araya geliyor.

1995 yılında bir araya gelen Dünya Makarna Sanayicileri, Roma'da toplandı ve o toplantıda böyle bir özel gün fikrini ortaya atıldı. Bu özel gün düşüncesi 1997 yılında Amerika'da konuşuldu ve 25 Ekim'in Dünya Makarna Günü olarak kutlanması da o toplantıda kararlaştırıldı. Her yıl farklı bir şehirde düzenlenen organizasyonda çeşitli etkinlikler yapılıyor. Organizasyon, bu sene Dubai'de gerçekleştiriliyor.

MAKARNA HAMURU NASIL YAPILIR?

Öncelikle derin bir tencere almanı gerekmektedir

Makarna suyu emdikçe şişen bir yapıya sahip olduğu için paketteki boyutuna aldanarak küçük bir tencerede yapmaya kalkmayın.

Su miktarı

Bir paket makarnayı haşlamak için ihtiyacınız olan su miktarı tencerenin 4’e 3’ünü geçmemelidir. Eğer suyu fazla koyarsanız ne kadar haşlandığını anlamakta zorlanabilirsiniz. Eğer suyu az koyarsanız söylememize gerek yok az haşlanmış olur.

Sudaki tuz miktarı

Genellikle annelerimizden gördüğümüz makarna suyunu ocağa koyar koymaz bir miktar tuz koymaları. Anca usta İtalyan aşçılara göre suya eklenecek tuz ancak su kaynadıktan sonra olmalıdır ve haşlama suyu olabildiğince tuzlu olmalıdır.

Yağı unutun

Yine annelerimizden gördüğümüz makarnayı yaparken haşlama suyuna yağ koymaları. Bunun yanlış olduğunu biz bile bilmiyorduk. Ancak haşlama suyuna asla yağ koymayın.

Suyun kaynaması

Makarnayı suya koymadan önce suyun çok fazla kaynar olmasına dikkat edin.

Hemen karıştırın

Makarnayı suya attıktan sonra yapacağınız ilk iş hemen karıştırmak olmalı. Bu karıştırma işlem, en az 30 saniye devam etmelidir.

Tencereyi kapatmayın

Yapılan en büyük hatalardan biri de makarnayı haşlarken kısık ateşte ağzı kapalı şekilde tutmaktır. Makarna yüksek ateşte ve tencerenin ağzı açık kalacak şekilde pişirilir.

Sos için hazırlık

Makarnayı süzmeden önce makarna sosuna koymak için bir miktar su kenara alınmalıdır. Bu sosun makarna özüyle daha da lezzetleneceği anlamına gelir.

Makarnayı süzdükten sonra asla yıkamayın

Makarna süzülürken ince delikli bir süzgeç kullanın. Bu sayede bütün su süzülmemiş olacak ve makarnanın birbirine yapışması engellenecek.

En önemli konu zaman

Makarna haşlandıktan ve süzüldükten sonra zaman kaybettirilmeden soslanmalı ve yenmelidir. Makarnanın güzel olmasını istiyorsanız yapılışından yenmesine geçen zamanı kısa tutmalısınız.

MAKARNA ÇEŞİTLERİ

Burgu -Fusilli Rotini. Burgu makarnanın İtalyancası Fusilli Rotini' dir.

Spagetti. İtalyan kökenli ince, uzun makarna çeşididir.

Fırın Makarna - Bucatini.

Linguini.

Penne Rigate.

Fetuçini.

Fiyonk.

Kelebek - Farfalle.