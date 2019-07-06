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06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:55:42 | Son Güncelleme: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:58:04

25. dönem POMEM alımı ne zaman? 10 bin polis alımı şartları neler?

25. dönem POMEM alımı ne zaman? 10 bin polis alımı şartları neler? sorularının yanıtları tüm Polis olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Bakan Süleyman Soylu 10 bin yeni polis alımı için, "Eylül ayında önümüzdeki süreçte alacağız" şeklinde açıklama yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak olan son dakika açıklamalarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 25. dönem POMEM alımı hakkında tüm detaylar sizlerle.

 

25. dönem POMEM alımı ne zaman? 10 bin polis alımı şartları neler? soruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. POMEM alımlarına her dönem olduğu gibi yoğun ilgi var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Polis olmak isteyen adaylara müjdeli haberi duyurmuştu.   Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine 2019 yılının başında 15 bin polis alımı yaptıklarını söylemişti. Soylu'nun 15 bin polis alımının ardından bir 10 bin daha polis alımının gerçekleştirileceğinin söylemesinin ardından gözler yapılacak olan açıklamalar çevrildi. 25. dönem POMEM alımı heyecanla bekleniyor. 25. dönem POMEM alımlarına dair merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm detaylar... 

25. DÖNEM POMEM ALIMI NE ZAMAN? 
Bakan Süleyman Soylu 10 bin yeni polis alımı için, "Eylül ayında önümüzdeki süreçte alacağız" şeklinde açıklama yaptı. 25. dönem POMEM alım tarihine dair net bir açıklama gelirse haberimizin içerisine eklenecektir. 

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25. DÖNEM POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 
b) 5 inci maddede belirtilen eğitim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için, (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak,

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak,

e) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, f) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

ğ) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

h) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak, i) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak, k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak. Başvuruda istenen belgeler ve başvuruların alınması

POMEM BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

a) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,

b) Sınav başvuru dilekçesi,

c) Lisans-önlisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi,

ç) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

d) Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,

e) Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olmadığını ifade eden yazılı beyanları,

f) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi,

g) Emniyet teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından, Personel Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik veya vazife malullük belgesinin Kurumca onaylı örneği,

ğ) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu istenir.

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