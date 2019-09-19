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19 Eylül 2019 Perşembe 09:22:00 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 09:30:06

24 Kasım'da bağımsız denetçilik sınavı yapılacak

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 24 Kasım'da bağımsız denetçilik sınavı yapılacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, bağımsız denetçilik sınavına müracaatlar 23 Eylül'de başlayacak ve 4 Ekim saat 17.00'de sona erecek.

Başvurular, "http://www.kgk.gov.tr" adresinde yer alan başvuru formu doldurularak gerçekleştirilecek, posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecek.

Müracaatlar tetkik edildikten sonra katılmaya hak kazananlarla sınav yerleri ve saatleri, sınav tarihinden en az 15 gün önce kurumun internet sitesinden duyurulacak.

Bağımsız denetçilik sınavı 24 Kasım'da Ankara ve İstanbul'da yapılacak.

AA

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