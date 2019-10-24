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24 Ekim 2019 Perşembe 10:51:00 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 10:52:34

24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü kutlanıyor! 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü nedir?

Bugün 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü olarak kutlanıyor. 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü nedir? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. 24 Ekim 1945'te kurulan Birleşmiş Milletler, dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslararasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak için kurulan uluslararası bir örgüt oluyor. Birleşmiş Milletler ve kuruluşları dünyadaki insanların hayatlarını iyileştirecek çok çeşitli çalışmalarda bulunmaktadırlar. Birleşmiş Milletler örgütü ile ilgili merak edilen tüm detaylar ile 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü şiirleri haberimiz içerisinde yer alıyor..

24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü nedir? merak ediliyor. Bugün 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü olarak kutlanıyor. Bugünün Birleşmiş Milletler Günü olduğunu öğrenen vatandaşlar, Birleşmiş Milletler ile ilgili araştırmalar yapıyor. 24 Ekim 1945'te kurulan Birleşmiş Milletler, dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslararasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak için kurulan uluslararası bir örgüt oluyor. Birleşmiş Milletler ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

24 EKİM BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜNÜ NEDİR?

Birleşmiş Milletler, 24 Ekim 1945'te kurulmuştur. 24 Ekim her yıl Birleşmiş Milletler Günü olarak kutlanmaktadır.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

Birleşmiş Milletler

“Birleşmiş Milletler” kuruldu bugün,
her ülke, her ulus şimdi çok mutlu.
Önleniyor nerede bir savaş çıksa,
İnsanlar hayattan daha umutlu.

Özgürlükler için pek çok çalışır,
Amacı : Barışı hep korumaktır.
Mezhep, dil, cins, ırk farkı yapmadan,
Bütün insanlığa ışık tutmaktır.

Açlığa çareyi onlar düşünür,
Her ulusa kültür vermek isterler.
İki ülke nerde harbe tutuşsa,
Durmazlar, araya hemen girerler.

Büyük Atatürk de, barı isterdi :
“Yurtta sulh, cihanda sulh” dedi durdu.
Sevinçliyiz şimdi, tüm dünya mutlu,
“Birleşmiş Milletler”, bugün kuruldu.

Hasan ŞEN 

 
Birleşmiş Milletler Günü

Hiç bir millet dünyada
Tek başına yaşamaz.
Tek başına uygarlık
Yollarını aşamaz !

24 Ekim günü
Milletlerin günüdür !
El ele tutunanlar
Bu birlikle öğünür.

Birleşen milletlere
Dünyada barış vardır.
Bilgi alanlarında
Topluca yarış vardır.

Savaş için hazır ol.
Bu birliğin içinde !
Milletler yaşamalı
Bu birliğin içinde

Mehmet Faruk GÜRTUNCA


Birlikten Kuvvet Doğar

Birlikte millet yapar,
Yaşar hakka tapanlar.
Her zaman zorluğu aşar,
El birliği yapanlar...

Bir elin sesi çıkmaz,
Topluluktan bıkılmaz.
Bu amaçta, bu yolda
Birleşenler yıkılmaz...

Kolay kolay sökülmez,
Perçinleşen bükülmez.
Birleşirse milletler,
Boş yere kan dökülmez...

Kuvvet doğar birlikten,
Düzenlikten, dirlikten...
En çetin düşman yılar,
Böyle beraberlikten.

Hakkı SUNAT 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NEDİR?

Birleşmiş Milletler, korkunç bir savaş sonrasında uluslararası ilişkileri istikrara kavuşturmaya yardım etmek ve barış için daha güvenli bir temel oluşturmak üzere kurulmuştur.

Nükleer savaş tehdidi ve hiç bitmeyecekmiş gibi gözüken bölgesel ihtilafların ortasında,barışı korumak Birleşmiş Milletler’in öncelikli konusu olmuştur ve BM Barış Gücü’nün faaliyetleri daha göz önünde olmuştur.

Fakat Birleşmiş Milletler sadece barışı koruyan bir kurumdan daha ötedir. Birleşmiş Milletler, ihtilafların çözüldüğü bir forumdur aynı zamanda. Çoğu zaman dikkati çekmeden, Birleşmiş Milletler ve kuruluşları dünyadaki insanların hayatlarını iyileştirecek çok çeşitli çalışmalarda bulunmaktadırlar.

Çocukların hayatta kalması ve gelişmeleri. Çevrenin korunması. İnsan hakları. Sağlık ve tıbbi araştırmalar. Yoksulluğun azaltılması ve ekonomik kalkınma. Tarımsal kalkınma ve balıkçılık. Eğitim. Kadınların toplumsal ilerlemesi. Acil durum ve afetlerde yardım. Hava ve deniz ulaşımı. Atom enerjisinin barışçıl kullanılması. Çalışanların hakları ve bu liste daha devam etmektedir.

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