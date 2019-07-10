23 Haziran seçim paraları ne zaman yatacak? Seçim paraları yattı mı? soruları en çok merak edilen konuların arasında yer alıyor. Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için tüm İstanbullular 23 Haziran'da sandık başındaydı. Seçimin tamamlanması ile birlikte sandık başında olanlar ücretlerinin ödeneceği günü heyecanla beklemeye başladılar. 23 Haziran seçim paraları ve sandık görevlisi 2019 ücretleri hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm detaylar...

23 HAZİRAN SEÇİM PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

2019 yılı 23 Haziran İstanbul seçimlerinde görev alanlar için ödenecek ücretlerin ne zaman yatırılacağı dair henüz net bir açıklama gelmedi. Ancak 23 Haziran seçim paralarının bu ay içerisinde yatırılacağı düşünülüyor.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

İBB seçimlerinin ardından gözler seçim görevlisi ücretlerine çevrildi. YSK'nın belirlediği günlük ücretler sandık başkanları için 124 TL, üyeler için 115 TL olarak belirlendi. Bu ücretlere göre 23 Haziran seçimlerinde görevli sandık başkanları 372 TL, memur üyeler ise 230 TL ücret alacaklar.

SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETLERİ

Yüksek Seçim Kurulu

-Başkan ve Üyeler 261,00 TL

-Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 130,00 TL

-İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, BİM Koordinatörü Seçim Uzmanı, Seçim Uzman Yardımcısı, Mali Hizmetler Uzmanı,) 126,00 TL

-Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı, İstatistikçi, Mühendis,) 124,00 TL

-Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur, Teknisyen, Dağıtıcı

-Sekreter, Santral Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Arşiv Memuru) 121,00 TL

-Şoför, Hizmetliler, Bekçi ve Diğer Personel 115,00 TL

-Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL

İl ve İlçe Seçim Kurulları

-Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 130,00 TL

-İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 115,00 TL

-Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri 126,00 TL

-Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri 121,00 TL

-Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri 115,00 TL

SANDIK KURULLARI

Başkan 124,00 TL

Üye 115,00 TL

BİNA SORUMLULARI

124,00 TL

Seçim işlerinde çalıştırılacak olanların yaptırılacak işin niteliklerine göre hangi derecede sorumlu görevli oldukları Yüksek Seçim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir.

YSK'NIN GÖREV VE YETKİLERİ NEDİR?

YSK, özel kanunlara göre yapılacak milletvekilliği, il genel meclisi üyeliği, cumhurbaşkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halk oylamasına sunulmasında genel yönetim ve yargısal denetimi sağlar.

Seçim sonuçlarına yapılacak her türlü itiraza karşı başvurulabilecek son mercii Yüksek Seçim Kuruludur. Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kararlar kesindir, YSK'nın vermiş olduğu kararlara karşı herhangi bir yargı merciine başvurulamaz.

Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar ve bütün kamu görevlileri her türlü seçim işleri ve seçmen kütükleri yazımında, seçim kurullarının istediği bilgileri ve belgeleri, gecikmeden, süresinde ve doğru olarak göndermeye mecburdur. Seçmen kütüğünün kurulması, güncelleştirilmesi ve bundan elde edilecek liste, çizelge ve diğer malzemenin gerekli yerlere ulaştırılması ve dağıtılması için Yüksek Seçim Kurulunca alınacak kararlar bütün kamu kuruluşlarını ve görevlilerini bağlar.