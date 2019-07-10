23 Haziran seçim paraları ne zaman yatacak? Seçim paraları yattı mı?

  • Bist 100
    98658.9
  • Dolar
    5,7044
  • Euro
    6,4210
  • Altın
    257,8190
İstanbul
20 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Libya'da bulunan Amerikan yapımı Javelin füzelerinin Fransa'ya ait olduğu ortaya çıktı Libya'da bulunan Amerikan yapımı Javelin füzelerinin Fransa'ya ait olduğu ortaya çıktı
İran'dan Erbil'in dağlık bölgesine topçu saldırı: 1 ölü, 2 yaralı İran'dan Erbil'in dağlık bölgesine topçu saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Muğla'da ölü balina kıyıya vurdu Muğla'da ölü balina kıyıya vurdu
Benoit Poulain Kayserispor'da Benoit Poulain Kayserispor'da
Dedemin Fişi nerede çekildi? Dedemin Fişi filminin oyuncuları kimler, konusu ne? Dedemin Fişi nerede çekildi? Dedemin Fişi filminin oyuncuları kimler, konusu ne?
Hamas: S-400'ün alınması Erdoğan'ın diplomatik becerisini gösteriyor Hamas: S-400'ün alınması Erdoğan'ın diplomatik becerisini gösteriyor
Almanya'nın 2020 büyüme tahmini düşürüldü Almanya'nın 2020 büyüme tahmini düşürüldü
Libya'da General Hafter'e ait üste Fransız füzeleri bulundu Libya'da General Hafter'e ait üste Fransız füzeleri bulundu
Meslek liseleri öğrencilere büyük bir avantaj sunuyor Meslek liseleri öğrencilere büyük bir avantaj sunuyor
10 Temmuz reyting sonuçları! Afili Aşk mı, Şansımı Seveyim mi, Yaparsın Aşkım mı, Güldür Güldür Show mu kim birinci? 10 Temmuz reyting sonuçları! Afili Aşk mı, Şansımı Seveyim mi, Yaparsın Aşkım mı, Güldür Güldür Show mu kim birinci?
Türk Hava Kurumu Üniversitesi öğrencileri havacılık sektöründe mezun olmadan iş bulabiliyor Türk Hava Kurumu Üniversitesi öğrencileri havacılık sektöründe mezun olmadan iş bulabiliyor
Gervinho'nun hocası Roberto D’Aversa’dan açıklama: Teklifler normal, umarım bizimle kalır Gervinho'nun hocası Roberto D’Aversa’dan açıklama: Teklifler normal, umarım bizimle kalır
İşgalci İsrail polisi Kudüs'te Filistinli bir aileyi zorla evinden çıkardı İşgalci İsrail polisi Kudüs'te Filistinli bir aileyi zorla evinden çıkardı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den "liyakat" vurgusu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den "liyakat" vurgusu
Bulgaristan, ABD’den 1,2 milyar dolara 8 tane F-16 alacak Bulgaristan, ABD’den 1,2 milyar dolara 8 tane F-16 alacak
Manchester City'nin Abdülkadir Ömür'ü alıp Sporting Lizbon'a kiralayacağı iddia edildi Manchester City'nin Abdülkadir Ömür'ü alıp Sporting Lizbon'a kiralayacağı iddia edildi
Türkiye'nin 10. şehir hastanesi açılıyor Türkiye'nin 10. şehir hastanesi açılıyor
İki yıl sonra gelen itiraf: "Başbakanın kedisini ben öldürdüm" İki yıl sonra gelen itiraf: "Başbakanın kedisini ben öldürdüm"
Siber saldırılarla mücadele 45 milyar dolara mal oldu Siber saldırılarla mücadele 45 milyar dolara mal oldu
Napoli'nin Eljif Elmas için Fenerbahçe'ye ödeyeceği rakam ortaya çıktı Napoli'nin Eljif Elmas için Fenerbahçe'ye ödeyeceği rakam ortaya çıktı
23 Haziran seçim paraları ne zaman yatacak? Seçim paraları yattı mı? 23 Haziran seçim paraları ne zaman yatacak? Seçim paraları yattı mı?
Kestiği ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti Kestiği ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti
Pajtim Kasami'den Damien Comolli'ye: Seve seve Fenerbahçe'ye gelirim Pajtim Kasami'den Damien Comolli'ye: Seve seve Fenerbahçe'ye gelirim
Şansımı Seveyim filmi oyuncuları ve konusu ne? Şansımı Seveyim filmi nerede çekildi? Şansımı Seveyim filmi oyuncuları ve konusu ne? Şansımı Seveyim filmi nerede çekildi?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:07:46 | Son Güncelleme: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:10:40

23 Haziran seçim paraları ne zaman yatacak? Seçim paraları yattı mı?

23 Haziran seçim paraları ne zaman yatacak? Seçim paraları yattı mı? soruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için İstanbullular 23 Haziran'da sandık başındaydı. Seçimin tamamlanması ile birlikte sandıkta görevli olanlar ücretlerin ne zaman ödeneceğnii merak etmeye başladılar. 23 Haziran seçim paraları ve sandık görevlisi ücretleri hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm detaylar...

23 Haziran seçim paraları ne zaman yatacak? Seçim paraları yattı mı?  soruları en çok merak edilen konuların arasında yer alıyor. Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için tüm İstanbullular 23 Haziran'da sandık başındaydı. Seçimin tamamlanması ile birlikte sandık başında olanlar ücretlerinin ödeneceği günü heyecanla beklemeye başladılar. 23 Haziran seçim paraları ve sandık görevlisi 2019 ücretleri hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm detaylar... 

23 HAZİRAN SEÇİM PARALARI NE ZAMAN YATACAK? 
2019 yılı 23 Haziran İstanbul seçimlerinde görev alanlar için ödenecek ücretlerin ne zaman yatırılacağı dair henüz net bir açıklama gelmedi. Ancak 23 Haziran seçim paralarının bu ay içerisinde yatırılacağı düşünülüyor. 

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
İBB seçimlerinin ardından gözler seçim görevlisi ücretlerine çevrildi. YSK'nın belirlediği günlük ücretler sandık başkanları için 124 TL, üyeler için 115 TL olarak belirlendi. Bu ücretlere göre 23 Haziran seçimlerinde görevli sandık başkanları 372 TL, memur üyeler ise 230 TL ücret alacaklar.

SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETLERİ

Yüksek Seçim Kurulu
-Başkan ve Üyeler 261,00 TL
-Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 130,00 TL
-İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, BİM Koordinatörü Seçim Uzmanı, Seçim Uzman Yardımcısı, Mali Hizmetler Uzmanı,) 126,00 TL
-Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı, İstatistikçi, Mühendis,) 124,00 TL
-Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur, Teknisyen, Dağıtıcı
-Sekreter, Santral Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Arşiv Memuru) 121,00 TL
-Şoför, Hizmetliler, Bekçi ve Diğer Personel 115,00 TL
-Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL

İl ve İlçe Seçim Kurulları

-Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 130,00 TL
-İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 115,00 TL
-Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri 126,00 TL
-Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri 121,00 TL
-Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri 115,00 TL

SANDIK KURULLARI
Başkan 124,00 TL
Üye 115,00 TL

BİNA SORUMLULARI
124,00 TL

Seçim işlerinde çalıştırılacak olanların yaptırılacak işin niteliklerine göre hangi derecede sorumlu görevli oldukları Yüksek Seçim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir.

YSK'NIN GÖREV VE YETKİLERİ NEDİR?
YSK, özel kanunlara göre yapılacak milletvekilliği, il genel meclisi üyeliği, cumhurbaşkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halk oylamasına sunulmasında genel yönetim ve yargısal denetimi sağlar.

Seçim sonuçlarına yapılacak her türlü itiraza karşı başvurulabilecek son mercii Yüksek Seçim Kuruludur. Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kararlar kesindir, YSK'nın vermiş olduğu kararlara karşı herhangi bir yargı merciine başvurulamaz.

Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar ve bütün kamu görevlileri her türlü seçim işleri ve seçmen kütükleri yazımında, seçim kurullarının istediği bilgileri ve belgeleri, gecikmeden, süresinde ve doğru olarak göndermeye mecburdur. Seçmen kütüğünün kurulması, güncelleştirilmesi ve bundan elde edilecek liste, çizelge ve diğer malzemenin gerekli yerlere ulaştırılması ve dağıtılması için Yüksek Seçim Kurulunca alınacak kararlar bütün kamu kuruluşlarını ve görevlilerini bağlar.

Libya'da General Hafter'e ait üste Fransız füzeleri bulundu
Doğu Akdeniz cephesinde yeni gelişme
"S-400'ün alınması Erdoğan'ın diplomatik becerisini gösteriyor"
Türkiye'nin 10. şehir hastanesi açılıyor
Muğla'da ölü balina kıyıya vurdu
'AB’nin bize yönelik attığı adım ters teper'
İki yıl sonra gelen itiraf: "Başbakanın kedisini ben öldürdüm"
İçişleri Bakanı Soylu'dan köşe yazısına tepki
Trump'a 'beceriksiz' diyen İngiliz Büyükelçi istifa etti
Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken Merkez Bankası açıklaması: Gereken rolü oynayabilseydi...
Merkel 3. kez titreme nöbeti geçirdi
Fernando Reges Sevilla'da
15 Temmuz ihanet gecesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! İşte vatandaşın şanlı direnişi...
Ahlaksız ilişki için geldi tufaya düştü! Yarı çıplak halde yardım istedi
Türkiye'den ABD'ye S-400 uyarısı
Zırhlı Birlikler davasında karar
24 TV'de yeni program! Hangi başarılı isim sunacak?
Körfezin kaos fabrikası BAE'den Hafter'e "savaşçı" desteği
PKK'da büyük korku! Toplanamıyorlar
Canan Kaftancıoğlu'ndan CHP yönetimine kamera tuzağı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ