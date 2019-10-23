23 Ekim ŞOK aktüel ürünleri neler? ŞOK aktüel ürünler kataloğu 23 Ekim 2019 yayında

23 Ekim ŞOK aktüel ürünleri neler? ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? merak ediliyor. ŞOK müşterileri bugün markete hangi aktüel ürünlerin geldiğini öğrenmek istiyor. Birbirinden çeşitli ürünleri uygun fiyata getiren ŞOK'un aktüel ürünleri yoğun ilgi görüyor. ŞOK'ta bugün itibariyle (23 Ekim) lisanslı çocuk montlar 59,90 TL'den, çocuk şemsiye 18,95 TL'den, lisanslı atkı bere eldiven takımı 19,95 TL'den, 2'li yastık kılıfı 9,99 TL'den, penye çarşaf tek kişiliği 16,95 TL'den, çift kişiliği 19,95 TL'den satılacak.

23 EKİM ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLERİ NELER?

ŞOK market aktüel ürünler listesinde bu hafta; 2 yıl garantili Teba Dikey Karbon Isıtıcı 159 TL'den, Duvar askı aparatları ile satışa sunulan, güvenli kafes sistemine sahip, ayarlanabilir termostatlı ve 2 yıl garantili Teba Duvar Tipi İnfrared Isıtıcı 99 TL.'den, Devrilmeye karşı emniyet sistemine sahip 2 yıl garantili Teba Mini İnfrared Isıtıcı 44,90 TL'den, lisanslı çocuk montlar 59,90 TL'den, çocuk şemsiye 18,95 TL'den, lisanslı atkı bere eldiven takımı 19,95 TL'den, 2'li yastık kılıfı 9,99 TL'den, penye çarşaf tek kişiliği 16,95 TL'den, çift kişiliği 19,95 TL'den satılacak.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 23 EKİM 2019