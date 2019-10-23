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23 Ekim 2019 Çarşamba 09:49:57 | Son Güncelleme: 23 Ekim 2019 Çarşamba 09:51:16

23 Ekim 2011 Van depreminin 8. yılı: 23 Ekim Van depremi kaç şiddetindeydi?

Bugün 23 Ekim 2011 Van depreminin 8. yılı. 23 Ekim 2011 Van depremi kaç şiddetindeydi? 23 Ekim 2011 Van depreminde kaç kişi hayatını kaybetti merak ediliyor. Geçtiğimiz Eylül ayında İstanbul'da yaşanan 5.8 şiddetindeki depremin ardından, deprem gerçeği bir kez daha yüzünü gösterdi. Tüm ülkede vatandaşlar tarafından depreme yönelik çeşitli önlemler alınmaya başlandı. Türkiye'de son yıllarda yaşanan şiddetli depremlerden olan Van depreminin üzerinden ise 8 yıl geçti. 23 Ekim 2011 Van depremi ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde..

Bugün 23 Ekim 2011 Van depreminin 8. yılı. Van depreminin üzerinden ise 8 yıl geçti. 23 Ekim 2011 Van depremi kaç şiddetindeydi? 23 Ekim 2011 Van depreminde kaç kişi hayatını kaybetti? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Türkiye'de son yıllarda yaşanan şiddetli depremlerden olan 23 Ekim 2011 Van depremi ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

23 EKİM VAN DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDEYDİ?

23 Ekim 2011 tarihinde Van'ın Tabanlı Köyü'nde 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen şiddetli depremde Hakkari, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Kars, Muş, Bitlis, Siirt, Batman, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa gibi çevre iller de sallandı. Depremin hissedildiği bölgelerde binalar yıkıldı, elektrik ve telefon hatları da kesildi.

Van'da 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen deprem, Cumhuriyet tarihi boyunca Anadolu'da meydana gelen en büyük depremlerden biri olarak kayıtlara geçti.

23 EKİM VAN DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Depremde 604 vatandaş hayatını kaybetti. 4 binden fazla kişi yaralanmıştı. Aynı zamanda sarsıntıda 2262 enkaz oluşmuştu. 

23 Ekim ile 9 Kasım'daki depremlerin ardından AFAD uzmanlarınca Van merkez, Erciş ve Edremit ilçeleri ile bağlı köylerde geniş kapsamlı hasar tespit çalışması yapıldı.

Uzmanların, söz konusu yerleşimlerdeki 147 bin 622 konut, 18 bin 735 iş yeri ve 20 bin 209 ahırda yaptığı çalışmalarda, 31 bin 870 konut, 8 bin 849 iş yeri ile 9 bin 602 ahırın ağır hasar gördüğü tespit edildi, 18 bin 181 konut da orta hasarlı olarak belirlendi.

DEPREMZEDELERE DESTEK

Depremin ardından dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok bakan, siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi kente geldi.

Tüm ülkenin depremzedeler için seferber olduğu Van'da çalışmaları yerinden yöneten bakanlar, depremden kısa süre sonra sağladıkları koordinasyonla önce arama kurtarma çalışmalarına ağırlık verdi, sonra depremzedelerin barınma ve yaşamsal ihtiyaçlarını giderdi.

Art arda meydana gelen artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla ilk etapta gönderilen 75 bin çadır vatandaşlara dağıtıldı.

Daha sonra kente getirilen 29 bin 500 konteynerle kurulan 35 konteyner kentte vatandaşlara geçici barınma ortamı oluşturuldu.

Göçlerle adeta "hayalet kent"e dönüşen Van'da, bir ay gibi kısa sürede depremzedeler için inşa edilecek konutların yapımına başlandı.

Evi ağır hasar gören ya da yıkılan vatandaşlara kalıcı konutlar sağlamak için temeli atılan binaların yapımı hava sıcaklığı sıfırın altında 30 dereceye kadar düşmesine rağmen aralıksız sürdü.

Depremin üzerinden geçen 8 yıllık süreçte 25 bin 170 konut tamamlanarak depremzedelere teslim edildi, 139 iş merkezi, 17 okul, 33 cami, 9 alışveriş merkezi ve 3 bin 194 ahır yapıldı.

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