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13 Kasım 2019 Çarşamba 15:38:05 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 15:39:32

22. yüzyıl ne zaman başlayacak? 22. yüzyıl ne zaman bitecek?

22. yüzyıl ne zaman başlayacak? 22. yüzyıl ne zaman bitecek? sorularının yanıtı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. İnsanlar, şuan içerisinde bulunduğumuz 21. yüzyılın ne zaman biteceğini ve 22. yüzyılın ne zaman başlayacağını merak ediyor. Arama motorlarında 22. yüzyıl tarihleri araştırılıyor. 22. yüzyılın başlayacağı ve biteceği tarih ile ilgili detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte 22. yüzyılın başlangıç ve bitiş tarihi..

Vatandaşlar, 22. yüzyıl tarihlerini sorguluyor. 22. yüzyıl ne zaman başlayacak? 22. yüzyıl ne zaman bitecek? sorularının yanıtı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. İnsanlar, şuan içerisinde bulunduğumuz 21. yüzyılın ne zaman biteceğini ve 22. yüzyılın ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyor. 22. yüzyılın başlayacağı ve biteceği tarih ile ilgili detaylar haberimizde sıralanıyor. 

22. YÜZYIL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

22. yüzyıl, 1 Ocak 2101 tarihine başlayacak.

22. YÜZYIL NE ZAMAN SONA ERECEK?

22. yüzyıl, 31 Aralık 2200 tarihinde sona erecek.

YÜZYIL NE DEMEK?

Yüzyıl veya asır kelime anlamı olarak arka arkaya gelen yüz yılı anlatmak için kullanılır. Ancak aslında yüzyıl terimi yüz tane yıldan oluşmak zorunda değildir. 1 yılı ile başlar ve 00 yılı ile biterler. Gerek miladi, gerekse hicri takvimde 0 diye bir yıl yoktur. 0 başlangıç kabul edilir ve takip eden an 1. yıldır.

Milat başlangıç alınarak zamanı yüz yıllık dilimlere ayırmaya denir. Yüzyıllık süre, asır. Tarih öğrenimini kolaylaştırmak için tarihi sınıflandırabiliriz. En önemli sınıflandırma türlerinden birisi de zamana göre sınırlandırmaktır. İşte yüzyıl diye tabir ettiğimiz bu süreler tarihi zamana göre sınıflandırmaya örnektir.

YILLARIN HANGİ YÜZYILA AİT OLDUĞU NASIL BULUNUR?

Öncelikle bize verilen tarihin kaç basamaklı olduğuna bakmalıyız. Basamak sayısına göre şu işlemleri yapmalıyız.

Basamak sayısı bir veya ikiyse o tarih 1. Yüzyıla aittir.

Basamak sayısı üçse yüzler basamağına 1 eklenir ve o tarihin hangi yüzyıla ait olduğu bulunur.

Basamak sayısı dörtse binler ve yüzler basamağı bir bütün olarak düşünülerek o sayıya bir eklenir ve o tarihin hangi yüzyıla ait olduğu bulunur.

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