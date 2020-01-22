22 Ocak bu akşam televizyonda hangi diziler var? Çarşamba dizileri neler?

22 Ocak Çarşamba günü ATV, Kanal D, Show TV, TV 8 ve Star TV yayın akışı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. İzleyiciler "Bu akşam televizyonda hangi diziler var? Çarşamba dizileri neler?" sorularının yanıtını öğrenmek istiyor. Çarşamba dizileri arasında Kuruluş Osman, Afili Aşk, Doğduğun Ev Kaderindir, Zemheri ve Benim Adım Melek yer alıyor. Dizi hayranları yeni bölümlerin yayınlanmasını heyecanla bekliyorlar. İşte bu akşam ekranlara gelecek diziler..

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de 20:00’de Zemheri dizisi yayınlanacak. 22:45’te dizi tekrar ekrana gelecek.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV’de 20:00’de Aykut Enişte filmi televizyonda ilk kez yayınlanacak.

ATV YAYIN AKIŞI

ATV’de bu akşam 20:00’de Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü ekrana gelecek.

TV 8 YAYIN AKIŞI

TV 8’de 21:00’de Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümü başlayacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de bu akşam 20:00’de Afili Aşk dizisi ekrana gelecek.