'2020'de Erdoğan olamayacak' diyen Suud vatandaşa spikerden büyük kapak!

Arap El Hivar TV spikeri Salih El Azrak'ın, Başkan Recep Tayipp Erdoüğan karşı söylemine sert tepki gösterdi.

"Sana müjdem, yeni yılda 6 içerisinde Erdoğan olmayacak." diyen vatansa spiker,"Ümüt ediyorum S.Arabistan'da onun gibi fazla insan yoktur. Bu nasıl bir düşünce. Yemin ediyorum biim yaşadığımız dünya iila senin dünyan arasında abartmıyorum en az 50 sene var. Ve seni rencide etmiyorum ama Suud yönetiminde de böyle düşünenler var. Erdğan, Erdoğani Erdoğan ve sevgiliniz Netanyahu....." a.ıkklamasında bulundu.