21 Aralık 2019 Cumartesi 01:05:34 | Son Güncelleme: 21 Aralık 2019 Cumartesi 01:06:11
2020 Yılı Bütçesi kabul edildi
2020 Yılı Bütçesi Meclis’te kabul edildi. Hükümetin 2020 bütçe teklifi AK Parti ve MHP'nin oyları ile geçti.
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