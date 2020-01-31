2020 Survivor yarışmacıları kimler? Survivor ne zaman başlıyor? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Survivor'un başlamasını bekleyen izleyiciler bu sene yarışmacı olarak kimlerin kadroda yer alacağını öğrenmek istiyor. Survivor'un yeni sezon yarışmacıları arasında ilk belli olan isim oyuncu Ersin Korkut oldu. 2020 Survivor yarışmasının ne zaman başlayacağını Acun Ilıcalı duyurdu. Merak edilen detaylar haberimizde..

SURVİVOR 2020 YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor'un yeni sezon yarışmacıları arasında ilk belli olan isim oyuncu Ersin Korkut oldu.

Acun Ilıcalı, Survivor'ın ilk şampiyonu Uğur Pektaş'ın ise yüzde 90 ihtimalle 2020 kadrosunda yer alacağını söyledi.

Son olarak duyurulan isim ise Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan olarak açıklandı

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2020 yarışmasının ne zaman başlayacağı Acun Ilıcalı tarafından duyuruldu. Acun Ilıcalı yarışmanın şubat ayında ekranlarda olacağını ifade etti. Yayınlandığı dönemlerde izleyiciden büyük ilgi gören Survivor bu sene 16 Şubat tarihinde başlayacak.

SURVİVOR 2020 FORMATI NE OLACAK?

Geçtiğimiz sezon ilk Türkiye - Yunanistan olarak başlayan Survivor'da format değişikliği meydana gelmişti. Siyah Beyaz takım olarak devam eden Survivor'da bu sezon Ünlüler Gönüllüler mücadelesi nefes kesecek.