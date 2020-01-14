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14 Ocak 2020 Salı 14:28:42 | Son Güncelleme: 14 Ocak 2020 Salı 14:29:14

2020 ramazan ve şevval umre kayıtları başladı

Diyanet İşleri Başkanlığının ramazan ve şevval umre turlarına katılmak isteyenler, yürüme mesafeli 14, 15 ve 30, servisli 15, 20, 30 ve 35 gün süreli turları seçebilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığının umre kayıtları başladı. Ramazan umresi turları için kayıtlar 3 Nisan, şevval için ise 24 Nisan'da sona erecek.

Başkanlığın 2020 umre organizasyonu kapsamında ramazan ayı turları, yürüme mesafeli 14 ve 30, servisli 15, 20, 30 ve 35 gün süreli düzenlenecek.

Umre turlarına katılmak isteyenler, Başkanlığın internet sitesinden inceleyebilecekleri programlar dahilinde ilgili bankalara ücretlerini yatırarak, il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla kayıtlarını yaptırabilecek.

Mekke-i Mükerreme ve Mescid-i Haram'a yürüme mesafeli 14 günlük tur, 4 kişilik odada kişi başı 4 bin 650, 3 kişilik odada 4 bin 850, 2 kişilik odada 5 bin 250, 30 günlük tur ise 4 kişilik odada 5 bin 850, 3 kişilik odada 6 bin 250 ve 2 kişilik odada 7 bin 50 Suudi Arabistan Riyali (SAR) olacak.

Servisli 35 günlük umre programına katılmak isteyenler, 4 kişilik odada kişi başı için 5 bin 500, 3 kişilik odada 5 bin 750, 2 kişilik odada 6 bin 200, 30 günlük turda ise 4 kişilik odada 5 bin 250, 3 kişilik odada 5 bin 450 ve 2 kişilik odada 5 bin 850 SAR ödeyecek.

Servisli 20 günlük tur 4 kişilik odada kişi başı için 4 bin 550, 3 kişilik odada 4 bin 650, 2 kişilik odada 4 bin 900 ve 15 günlük tur ise 4 kişilik odada 4 bin 300, 3 kişilik odada 4 bin 450 ve 2 kişilik odada 4 bin 650 SAR olarak belirlendi.

Konaklamalarda sahur ve iftar yemeği de verilecek.

Şevval umresinin kayıtları

Şevval umre turlarında Mekke-i Mükerreme ve Mescid-i Haram'a yürüme mesafeli 15 günlük turu tercih edenler, 4 kişilik odada kişi başı için 4 bin 525, 3 kişilik odada 4 bin 650 ve 2 kişilik odada 5 bin 75 SAR ödeyecek.

Servisli 20 günlük tur, 4 kişilik odada kişi başı için 4 bin 150, 3 kişilik odada 4 bin 250, 2 kişilik odada 4 bin 450, ikinci tercihli 20 günlük turda ise 4 kişilik odada turun kişi başı fiyatı 4 bin 425, 3 kişilik odada 4 bin 525 ve 2 kişilik odada 4 bin 725 olarak belirlendi.

(AA)

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