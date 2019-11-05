PTT'de memur olarak çalışmak isteyenler alım başvurularını yakından takip ediyor. 2020 PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alımı başvuruları başladı mı? sorularının yanıtı arama motorlarında güncel olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. 2018 yılında kadrosunda 60 binlik açık bulunan PTT, 2018 yılında yapılan 5 bin personel alımı ile PTT çalışan sayısı 45 bine yükseltti. PTT kalan 55 bin personel alımı işlemini 100. yılına kadar tamamlamayı hedefliyor.

2020 PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

2020 PTT personel alımı için başvurular henüz başlamadı. PTT personel alımı başvuruları ve PTT personel alımı iş başvuru formu 2019 hakkında açıklama yapılması halinde son dakika gelişmeleri haberimize eklenecek.

2020 PTT MEMUR PERSONEL ALIMI YAPACAK İLLER LİSTESİ

PTTPAL 6 farklı ilde yer alacak nakit merkezleri kuracak. Söz konusu PTTPAL nakit merkezi kurulacak iller ise;

"İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana" olarak açıklandı. Bu kapsamda PTTPAL1100 memur personel alımlarının bu illerde yapılması beklenmektedir.

PTT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

1- T. C. vatandaşı olmak.

2- Erkek adaylar en az ortaokul mezunu olmak, bayan adaylar en az lise mezunu olmak zorunda.

3- Erkek adaylar 22-32 yaş arasında olmak, bayan adaylar 18-27 yaş aralığında olmak.

4- Erkek adayın askerlik hizmeti yapmış olmak.

5- İnsan ilişkileri, konuşma şekli, diksiyon düzgün olmak.

6- Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

7- Kamu haklarından mahrum kalmamak.

8- PTTPAL görevlerine engel olacak akıl ve vücut sağlığı özrü bulunmamak.

9- ÖGG kimlik kartına sahip olmak.

10- Tercih olarak, para ve değerlki eşya taşımacılığı konularında tecrübeli olmak.