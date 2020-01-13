2020 Oscar adayları açıklandı mı? İşte 2020 Oscar Ödülleri adayları isimleri
2020 Oscar adayları açıklandı mı? 2020 Oscar adayları isimleri merak ediliyor. Sinemanın en prestijli ödülü olarak bilinen Oscar Ödülleri, 10 Şubat’ta Los Angeles’ta düzenlenecek bir törenle sahiplerini bulacak. Törende en iyi film, en iyi kadın oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncu ve en iyi yönetmen gibi birçok kategoride ödül verilecek. Bu yıl 92'nci kez düzenlenecek Akademi Ödülleri (Oscar Ödülleri) aday film ve isimler şöyle haberimizde..
2020 Oscar ödülleri töreni heyecanla bekleniyor. 2020 Oscar adayları açıklandı mı? 2020 Oscar adayları isimleri merak ediliyor. Sinemanın en prestijli ödülü olarak bilinen Oscar Ödülleri, 10 Şubat’ta Los Angeles’ta düzenlenecek bir törenle sahiplerini bulacak. Törende en iyi film, en iyi kadın oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncu ve en iyi yönetmen gibi birçok kategoride ödül verilecek. Bu yıl 92'nci kez düzenlenecek Akademi Ödülleri (Oscar Ödülleri) aday film ve isimler şöyle haberimizde..
2020 OSCAR ADAYLARI
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU ADAYLARI:
Kathy Bates: Richard Jewell
Laura Dern: Marriage Story
Scarlett Johansson: Jojo Rabbit
Florence Pugh: Little Women
Margot Robbie: Bombshell
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU ADAYLARI:
Tom Hanks : A Beautiful Day in the Neighborhood
Anthony Hopkins: The Two Popes
Al Pacino: The Irishman
Joe Pesci : The Irishman
Brad Pitt : Once Upon a Time in Hollywood
EN İYİ KISA FİLM:
Brotherhood: Meryam Joobeur and Maria Gracia Turgeon
Nefta Football Club: Yves Piat and Damien Megherbi
The Neighbors' Window : Marshall Curry
Saria: Bryan Buckley and Mat Lefebvre
A sister: Delphine Girard
EN İYİ ANİMASYON KISA FİLM:
Dcera (Daughter) : Daria Kashcheeva
Hair Love: Mattew A. Cherry and Karen Rupert Toliver
Kitbull: Rosana Sullivan and Kathryn Hendrickson
Memorable: Bruno Collet and Jean-François Le Corre
Sister
EN İYİ KISA FİLM:
Brotherhood
Nefta Football Club
The Neighbor’s Window
Saria
A Sister
EN İYİ FİLM:
Ford v Ferrari : Disney/Fox
The Irishman: Netflix
Jojo Rabbit: Fox Searchlight
Joker: Warner Bros
Little Women: Sony
Marriage Story: Netflix
1917: Universal
“Once Upon a Time in Hollywood” (Sony)
“Parasite” (Neon)
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI:
The Irishman
Jojo Rabbit
Joker
Little Women
Once Upon a Time in Hollywood
EN İYİ SES KURGUSU:
Ford v Ferrari
Joker
1917
Once Upon a Time in HollywooD
Star Wars: The Rise of Skywalker
EN İYİ SES MİKSAJI:
Ad Astra
Ford vs. Ferrari
Joker
1917
Once Upon a Time in Hollywood
EN İYİ ORİJİNAL MÜZİK:
Joker
Little Women
Marriage Story
1917
Star Wars: The Rise of Skywalker
EN İYİ BELGESEL:
“American Factory”
“The Cave”
“Edge of Democracy”
“For Sama”
“Honeyland”
EN İYİ ULUSLARARASI FİLM:
“Corpus Christi”
“Honeyland”
“Les Miserables”
“Pain and Glory”
“Parasite”
EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI:
“The Irishman”
“Jojo Rabbit”
“1917”
“Once Upon a Time in Hollywood”
“Parasite”
EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ TASARIMI:
“Bombshell”
“Joker”
“Judy”
“Maleficent: Mistress of Evil”
“1917”
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ:
“The Irishman”
“Joker”
“The Lighthouse”
“1917”
“Once Upon a Time in Hollywood”
EN İYİ GÖRSEL EFEKT:
“Avengers: Endgame”
“The Irishman”
“The Lion King”
“1917”
“Star Wars: The Rise of Skywalker”
EN İYİ ERKEK OYUNCU:
Antonio Banderas (“Pain and Glory”)
Leonardo DiCaprio (“Once Upon a Time in Hollywood”)
Adam Driver (“Marriage Story”)
Joaquin Phoenix (“Joker”)
Jonathan Pryce (“The Two Popes”
EN İYİ KADIN OYUNCU:
Cynthia Erivo (“Harriet”)
Scarlett Johansson (“Marriage Story”)
Saorise Ronan (“Little Women”)
Charlize Theron (“Bombshell”)
Renee Zellweger (“Judy”)
EN İYİ YÖNETMEN:
Martin Scorsese (“The Irishman”)
Todd Phillips (“Joker”)
Sam Mendes (“1917”)
Quentin Tarantino (“Once Upon a Time in Hollywood”)
Bong Joon Ho (“Parasite”)
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