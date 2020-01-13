2020 Oscar adayları açıklandı mı? İşte 2020 Oscar Ödülleri adayları isimleri

2020 Oscar ödülleri töreni heyecanla bekleniyor. 2020 Oscar adayları açıklandı mı? 2020 Oscar adayları isimleri merak ediliyor. Sinemanın en prestijli ödülü olarak bilinen Oscar Ödülleri, 10 Şubat’ta Los Angeles’ta düzenlenecek bir törenle sahiplerini bulacak. Törende en iyi film, en iyi kadın oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncu ve en iyi yönetmen gibi birçok kategoride ödül verilecek. Bu yıl 92'nci kez düzenlenecek Akademi Ödülleri (Oscar Ödülleri) aday film ve isimler şöyle haberimizde..

2020 OSCAR ADAYLARI



EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU ADAYLARI:

Kathy Bates: Richard Jewell

Laura Dern: Marriage Story

Scarlett Johansson: Jojo Rabbit

Florence Pugh: Little Women

Margot Robbie: Bombshell

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU ADAYLARI:

Tom Hanks : A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony Hopkins: The Two Popes

Al Pacino: The Irishman

Joe Pesci : The Irishman

Brad Pitt : Once Upon a Time in Hollywood

EN İYİ KISA FİLM:

Brotherhood: Meryam Joobeur and Maria Gracia Turgeon

Nefta Football Club: Yves Piat and Damien Megherbi

The Neighbors' Window : Marshall Curry

Saria: Bryan Buckley and Mat Lefebvre

A sister: Delphine Girard

EN İYİ ANİMASYON KISA FİLM:

Dcera (Daughter) : Daria Kashcheeva

Hair Love: Mattew A. Cherry and Karen Rupert Toliver

Kitbull: Rosana Sullivan and Kathryn Hendrickson

Memorable: Bruno Collet and Jean-François Le Corre

Sister

EN İYİ KISA FİLM:

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbor’s Window

Saria

A Sister

EN İYİ FİLM:

Ford v Ferrari : Disney/Fox

The Irishman: Netflix

Jojo Rabbit: Fox Searchlight

Joker: Warner Bros

Little Women: Sony

Marriage Story: Netflix

1917: Universal

“Once Upon a Time in Hollywood” (Sony)

“Parasite” (Neon)

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI:

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Once Upon a Time in Hollywood

EN İYİ SES KURGUSU:

Ford v Ferrari

Joker

1917

Once Upon a Time in HollywooD

Star Wars: The Rise of Skywalker

EN İYİ SES MİKSAJI:

Ad Astra

Ford vs. Ferrari

Joker

1917

Once Upon a Time in Hollywood

EN İYİ ORİJİNAL MÜZİK:

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker

EN İYİ BELGESEL:

“American Factory”

“The Cave”

“Edge of Democracy”

“For Sama”

“Honeyland”

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM:

“Corpus Christi”

“Honeyland”

“Les Miserables”

“Pain and Glory”

“Parasite”

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI:

“The Irishman”

“Jojo Rabbit”

“1917”

“Once Upon a Time in Hollywood”

“Parasite”

EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ TASARIMI:

“Bombshell”

“Joker”

“Judy”

“Maleficent: Mistress of Evil”

“1917”

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ:

“The Irishman”

“Joker”

“The Lighthouse”

“1917”

“Once Upon a Time in Hollywood”

EN İYİ GÖRSEL EFEKT:

“Avengers: Endgame”

“The Irishman”

“The Lion King”

“1917”

“Star Wars: The Rise of Skywalker”

EN İYİ ERKEK OYUNCU:

Antonio Banderas (“Pain and Glory”)

Leonardo DiCaprio (“Once Upon a Time in Hollywood”)

Adam Driver (“Marriage Story”)

Joaquin Phoenix (“Joker”)

Jonathan Pryce (“The Two Popes”

EN İYİ KADIN OYUNCU:

Cynthia Erivo (“Harriet”)

Scarlett Johansson (“Marriage Story”)

Saorise Ronan (“Little Women”)

Charlize Theron (“Bombshell”)

Renee Zellweger (“Judy”)

EN İYİ YÖNETMEN:

Martin Scorsese (“The Irishman”)

Todd Phillips (“Joker”)

Sam Mendes (“1917”)

Quentin Tarantino (“Once Upon a Time in Hollywood”)

Bong Joon Ho (“Parasite”)