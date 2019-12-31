2020 Milli piyango sonuçları: Amorti numaraları ne? Milli Piyango büyük ikramiye numaraları ne?

Milli Piyango büyük ikramiye numaraları ne? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Milli piyango bileti satın alan vatandaşlar için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Amorti rakamları ve büyük ikramiye numaraları haberimizde yer alıyor..

2020 AMORTİ NUMARALARI

4 ve 8.

2020 BÜYÜK İKRAMİYE NUMARALARI

1 3 5 8 4 9 0

80 milyon TL çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiye 4'e bölündü.