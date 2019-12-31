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31 Aralık 2019 Salı 13:58:25 | Son Güncelleme: 31 Aralık 2019 Salı 13:59:26

2020 Milli Piyango bileti sorgulama ekranı: Milli Piyango bileti sorgulama sayfası burada

2020 Milli Piyango bileti sorgulama ekranı, Milli Piyango bileti sorgulama sayfası arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. 80 Milyon TL değerindeki büyük ikramiye için Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi bugün yapılıyor. Büyük ödülün verileceği sihirli numaralar bugün çekilecek. 31 Aralık’ta yapılacak olan Milli Piyango çekilişinin ardından kazandıran numaralar belli olacak. Biletlerini satın alan ve çekilişi heyecanla bekleyen vatandaşlar sorgulamayı nereden yapacaklarını da araştırmaya başladı. 2020 Milli Piyango bileti sorgulama ekranı haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte 2020 Milli Piyango bileti sorgulama sayfası..

31 Aralık yılbaşı gecesi geldi çattı. Bugün saat 00:00'da yeni yıla girilecek. Her sene yeni yıl için düzenlenen Milli Piyango Çekilişi için de heyecan dorukta.  80 Milyon TL değerindeki büyük ikramiye için Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi bugün yapılıyor. Büyük ödülün verileceği sihirli numaralar bugün çekilecek. 31 Aralık’ta yapılacak olan Milli Piyango çekilişinin ardından kazandıran numaralar belli olacak. 2020 Milli Piyango bileti sorgulama ekranı, Milli Piyango bileti sorgulama sayfası arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. 2020 Milli Piyango bileti sorgulama ekranına haberimiz içerisinden erişim sağlanabiliyor.

2020 MİLLİ PİYANGO BİLETİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN.
 

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ NASIL SORGULANACAK?

Milli Piyango bileti sorgulama işlemi “http://www.mpi.gov.tr/” üzerinden gerçekleştiriliyor.

Şans oyunları arasından Milli Piyango sorgulama ekranı seçildikten sonra çekiliş tarihinin ve bilet numarasının sisteme girilmesi gerekiyor.

Tüm listeyi seçerek büyük ikramiyenin hangi il ve ilçelere çıktığı da öğrenebilirsiniz.

31-12-2019 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi bu alan içerisinde yer alıyor.

Milli Piyango bilet sorgulama işleminizi bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango Genel Müdürlüğü’nden konu ile ilgili açıklama yapıldı. Kurum tarafından 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişinin, idarenin Kızılay binası çekiliş salonunda saat 15.00’te başlayacağı açıklandı.

Açıklamada, “80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak.” bilgisi paylaşılarak, basın mensuplarının saat 15.00’ten itibaren çekilişe katılarak ses ve görüntü alabileceği bildirildi

Açıklamada, “Yılbaşı özel çekilişimiz, bütün çekilişlerimizde olduğu gibi halkımıza açık olarak, çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek olup, çekilişimize tüm halkımız davetlidir.” ifadesi yer aldı.

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