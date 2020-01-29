2020 MEB EKYS sınavı yoğun ilgi görüyor. 2020 MEB EKYS sınavına girmek isteyen adaylar başvurularını ne zamana kadar ve nasıl yapabileceklerini araştırıyor. Sınav, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri kapsamında Bakanlığımız ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı arasında imzalanan protokole göre yapılacak. Peki, 2020 MEB EKYS başvurusu nasıl yapılır? 2020 MEB EKYS sınavı ne zaman? İşte merak edilen soruların yanıtı ve diğer detaylar..

EKYS BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Yazılı sınava katılmak isteyen ve aşağıda belirlenen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları 22 -30 Ocak 2020 tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) elektronik ortamda alınacaktır.

a) Sınava başvuracak adayların Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmaları gerekmektedir. Bu şartı taşımayan adayların başvuruları sistem tarafından engellenecektir.

b) Yazılı sınava katılmak üzere, yönetici olarak görevlendirme şartlarını taşıyan öğretmenler ile müdürlüğe görevlendirilmek isteyen müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları başvuruda bulunabilecektir.

c) Hâlen yönetici olarak görev yapanlardan isteyenler de, yazılı sınav puanını, puanların geçerlik süresi içinde kullanmak üzere yazılı sınava başvuruda bulunabilecektir.

d) Başvuru koşullarını taşımayan adaylardan sınava alınanlar, sınava girmiş olsalar dâhi sözlü sınava çağrılmayacak, görevlendirmeleri yapılmayacak, görevlendirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

e) Adaylar başvurularını, 22-30 Ocak 2020 tarihleri arasında bir başvuru merkezinden veya https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaktır. Geç başvuru günü, 13 Şubat 2020 tarihidir.

f) Sınava başvurular, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) alınacaktır. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, hafta içi çalışma günlerinde ve mesai saatleri içinde alacaktır. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı bulunan adaylar; başvuru işlemlerini bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Müdür ve müdür yardımcılığına ilk defa görevlendirilecekler için yazılı sınava Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin 5, 6 ve 7’nci maddelerinde belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar başvuruda bulunabilecektir.

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; “Adaylık dâhil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak,” hükmü yer almaktadır.

Bu sürenin hesaplanmasında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenlik, asker öğretmenlik, yıllık izin, hastalık izni ve aylıksız izinde geçen sürelerin tamamı değerlendirilecektir. Sürenin hesabında; yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 30/01/2020 tarihi esas alınacaktır.

2020 MEB EKYS SINAVI NE ZAMAN?

Eğitim kurumu müdür ve müdür yardımcılığı yazılı sınav soruları aynı sorulardan oluşacaktır. Yazılı sınav, 15 Mart 2020 Pazar günü saat 10:15’de yapılacak. Sınavın uygulanacağı iller şu şekilde:

• Adana

• Afyonkarahisar

• Ankara (Çankaya)

• Antalya

• Aydın

• Balıkesir

• Bolu

• Bursa

• Çanakkale

• Çorum

• Denizli

• Diyarbakır

• Edirne

• Elazığ

• Erzincan

• Erzurum

• Eskişehir

• Gaziantep

• Hatay

• Isparta

• Mersin

• İstanbul-1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)

• İstanbul-3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kâğıthane/Sarıyer)

• İstanbul-4 (Beyazıt/Bakırköy/Bahçelievler/Zeytinburnu/Fatih)

• İzmir/Kuzey (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)

• Kars

• Kayseri

• Kırşehir

• Kocaeli

• Konya

• Kütahya

• Malatya

• Manisa

• Kahramanmaraş

• Mardin

• Muğla

• Muş

• Niğde

• Ordu

• Rize

• Sakarya

• Samsun

• Sivas

• Tekirdağ

• Tokat

• Trabzon

• Şanlıurfa

• Van

• Zonguldak

• Kırıkkale

• Batman

• Karabük