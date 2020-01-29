2020 MEB EKYS başvurusu nasıl yapılır? 2020 MEB EKYS sınavı ne zaman?

  • Bist 100
    120165
  • Dolar
    5,9479
  • Euro
    6,5480
  • Altın
    299,6400
İstanbul
8 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Hüseyin Çimşir galibiyetten başka bir şey düşünmüyor Hüseyin Çimşir galibiyetten başka bir şey düşünmüyor
Ersun Yanal Trabzonspor maçında 11. isimde kararsız kaldı Ersun Yanal Trabzonspor maçında 11. isimde kararsız kaldı
Cüneyt Çakır 'yaş' nedeniyle liste dışında kaldı Cüneyt Çakır 'yaş' nedeniyle liste dışında kaldı
Yalın'dan alkışlanacak hareket! Elazığ için bir TIR yardım topladı Yalın'dan alkışlanacak hareket! Elazığ için bir TIR yardım topladı
Koronadan sonra bir salgın haberi daha: Çocuklar peş peşe ölüyor Koronadan sonra bir salgın haberi daha: Çocuklar peş peşe ölüyor
2. ara tatil ne zaman? MEB ikinci dönem ara tatil tarihleri 2. ara tatil ne zaman? MEB ikinci dönem ara tatil tarihleri
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel doğum anını paylaştı! Doğumhaneyi değil de hastane odasını tercih etmesi şaşırttı Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel doğum anını paylaştı! Doğumhaneyi değil de hastane odasını tercih etmesi şaşırttı
Gamze Erçel doğum anını paylaştı Gamze Erçel doğum anını paylaştı
Türkiye-Suriye sınırına çok sayıda zırhlı askeri araç sevk edildi Türkiye-Suriye sınırına çok sayıda zırhlı askeri araç sevk edildi
Doktor Ferman'a ölümcül virüs bulaştı Doktor Ferman'a ölümcül virüs bulaştı
Filistinli nineden Trump'a: İsrail'i seviyorsanız alın yanınızda götürün Filistinli nineden Trump'a: İsrail'i seviyorsanız alın yanınızda götürün
Filistinli nineden Trump'a: İsrail'i seviyorsanız alın yanınızda götürün Filistinli nineden Trump'a: İsrail'i seviyorsanız alın yanınızda götürün
Katar'da Başbakanlık görevine Şeyh Halid bin Halife bin Abdülaziz El Sani getirildi Katar'da Başbakanlık görevine Şeyh Halid bin Halife bin Abdülaziz El Sani getirildi
Küçük Muhammed'in ölümündeki sır çözülemedi... Mahalleli tedirgin Küçük Muhammed'in ölümündeki sır çözülemedi... Mahalleli tedirgin
Rusya'da boşandığı eşinin üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi Rusya'da boşandığı eşinin üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi
Birleşik Arap Emirlikleri'nde ilk koronavirüs vakası kaydedildi Birleşik Arap Emirlikleri'nde ilk koronavirüs vakası kaydedildi
Katil Esed ve Rusya, Maarratünnuman'ı harabeye çevirdi Katil Esed ve Rusya, Maarratünnuman'ı harabeye çevirdi
Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Guilherme çalımı Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Guilherme çalımı
Siachen: Üçüncü Kutup Siachen: Üçüncü Kutup
Fenerbahçe, Zajc'ın Brescia'ya transferiyle bir taşla iki kuş vuracak Fenerbahçe, Zajc'ın Brescia'ya transferiyle bir taşla iki kuş vuracak
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
Adana'da cesetle yolculuk polisi alarma geçirdi Adana'da cesetle yolculuk polisi alarma geçirdi
Emlak vergisi ne zaman ödenecek? 2020 Emlak vergisi 1. taksit tarihleri Emlak vergisi ne zaman ödenecek? 2020 Emlak vergisi 1. taksit tarihleri
Radamel Falcao ve Emre Mor idmanda birbirine girdi Radamel Falcao ve Emre Mor idmanda birbirine girdi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Ocak 2020 Çarşamba 10:13:28 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 10:15:18

2020 MEB EKYS başvurusu nasıl yapılır? 2020 MEB EKYS sınavı ne zaman?

2020 MEB EKYS başvurusu nasıl yapılır? 2020 MEB EKYS sınavı ne zaman? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 2020 MEB EKYS sınavına girmek isteyen adaylar başvurularını ne zamana kadar ve nasıl yapabileceklerini öğrenmek istiyor. Sınav, Mill Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri kapsamında Bakanlığımız ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı arasında imzalanan protokole göre yapılacak. 2020 MEB EKYS başvuru ve sınavı ile ilgili detaylar haberimizde..

2020 MEB EKYS sınavı yoğun ilgi görüyor. 2020 MEB EKYS sınavına girmek isteyen adaylar başvurularını ne zamana kadar ve nasıl yapabileceklerini araştırıyor. Sınav, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri kapsamında Bakanlığımız ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı arasında imzalanan protokole göre yapılacak. Peki, 2020 MEB EKYS başvurusu nasıl yapılır? 2020 MEB EKYS sınavı ne zaman? İşte merak edilen soruların yanıtı ve diğer detaylar..
 
 
EKYS BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
 
Yazılı sınava katılmak isteyen ve aşağıda belirlenen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları 22 -30 Ocak 2020 tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM)  elektronik ortamda alınacaktır.
 
a) Sınava başvuracak adayların Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmaları gerekmektedir. Bu şartı taşımayan adayların başvuruları sistem tarafından engellenecektir. 
 
b) Yazılı sınava katılmak üzere, yönetici olarak görevlendirme şartlarını taşıyan öğretmenler ile müdürlüğe görevlendirilmek isteyen müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları başvuruda bulunabilecektir.
 
c) Hâlen yönetici olarak görev yapanlardan isteyenler de, yazılı sınav puanını, puanların geçerlik süresi içinde kullanmak üzere yazılı sınava başvuruda bulunabilecektir.
 
d) Başvuru koşullarını taşımayan adaylardan sınava alınanlar, sınava girmiş olsalar dâhi sözlü sınava çağrılmayacak, görevlendirmeleri yapılmayacak, görevlendirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
 
e) Adaylar başvurularını, 22-30 Ocak 2020 tarihleri arasında bir başvuru merkezinden veya https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaktır. Geç başvuru günü, 13 Şubat 2020 tarihidir.
 
f) Sınava başvurular, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) alınacaktır. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, hafta içi çalışma günlerinde ve mesai saatleri içinde alacaktır. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı bulunan adaylar; başvuru işlemlerini bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabilecektir.
 
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
 
Müdür ve müdür yardımcılığına ilk defa görevlendirilecekler için yazılı sınava Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin 5, 6 ve 7’nci maddelerinde belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar başvuruda bulunabilecektir.
 
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; “Adaylık dâhil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak,” hükmü yer almaktadır.
 
Bu sürenin hesaplanmasında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenlik, asker öğretmenlik, yıllık izin, hastalık izni ve aylıksız izinde geçen sürelerin tamamı değerlendirilecektir. Sürenin hesabında; yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 30/01/2020 tarihi esas alınacaktır.
 
 
2020 MEB EKYS SINAVI NE ZAMAN?
 
Eğitim kurumu müdür ve müdür yardımcılığı yazılı sınav soruları aynı sorulardan oluşacaktır.  Yazılı sınav, 15 Mart 2020 Pazar günü saat 10:15’de yapılacak. Sınavın uygulanacağı iller şu şekilde:
 
Adana 
Afyonkarahisar
Ankara (Çankaya)
Antalya
Aydın
Balıkesir
Bolu
Bursa
Çanakkale
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul-1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)    
İstanbul-3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kâğıthane/Sarıyer)
İstanbul-4 (Beyazıt/Bakırköy/Bahçelievler/Zeytinburnu/Fatih)
İzmir/Kuzey (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)
Kars
Kayseri
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Şanlıurfa
Van
Zonguldak
Kırıkkale
Batman
Karabük
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ