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30 Ocak 2020 Perşembe 09:45:44 | Son Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 09:49:11

2020 MEB EKYS başvuruları nasıl yapılır? ÖSYM EKYS başvuru ekranı sizlerle

2020 MEB EKYS başvuruları nasıl yapılır? merak ediliyor. ÖSYM EKYS başvuru ekranında yoğunluk yaşanıyor. 22 Ocak 2020 tarihinde başlayan başvurular bugün saat 23:59'da sona eriyor. Başvurularını henüz tamamlamamış olan adaylar başvurularını nasıl ve nereden yapacaklarını öğrenmek istiyor. Sınav, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri kapsamında Bakanlık ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı arasında imzalanan protokole göre yapılacak. İşte merak edilen tüm detaylar..

2020 MEB EKYS başvuruları bugün sona eriyor. Henüz başvurularını gerçekleştirmemiş olan adaylar işlemlerini bu gece saat 23:59'a kadar ÖSYM'nin başvuru sayfasından gerçekleştirebiliyor. Sınava başvuracak adayların Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmaları gerekiyor. Bu şartı taşımayan adayların başvuruları sistem tarafından engellenecek. Başvuru için 200 TL'lik başvuru ücretnin ödenmiş olması gerekiyor. ÖSYM EKYS başvuru ekranına haberimiz içerisinden ulaşılabiliyor.

ÖSYM EKYS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN
 

2020 MEB EKYS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Yazılı sınava katılmak isteyen ve aşağıda belirlenen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları 22 -30 Ocak 2020 tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM)  elektronik ortamda alınacaktır.

a) Sınava başvuracak adayların Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmaları gerekmektedir. Bu şartı taşımayan adayların başvuruları sistem tarafından engellenecektir. 

b) Yazılı sınava katılmak üzere, yönetici olarak görevlendirme şartlarını taşıyan öğretmenler ile müdürlüğe görevlendirilmek isteyen müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları başvuruda bulunabilecektir.

c) Hâlen yönetici olarak görev yapanlardan isteyenler de, yazılı sınav puanını, puanların geçerlik süresi içinde kullanmak üzere yazılı sınava başvuruda bulunabilecektir.

d) Başvuru koşullarını taşımayan adaylardan sınava alınanlar, sınava girmiş olsalar dâhi sözlü sınava çağrılmayacak, görevlendirmeleri yapılmayacak, görevlendirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

e) Adaylar başvurularını, 22-30 Ocak 2020 tarihleri arasında bir başvuru merkezinden veya https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaktır. Geç başvuru günü, 13 Şubat 2020 tarihidir.

f) Sınava başvurular, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) alınacaktır. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, hafta içi çalışma günlerinde ve mesai saatleri içinde alacaktır. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı bulunan adaylar; başvuru işlemlerini bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabilecektir.

2020 MEB EKYS BAŞVURU ŞARTLARI NELER? 

Müdür ve müdür yardımcılığına ilk defa görevlendirilecekler için yazılı sınava Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin 5, 6 ve 7’nci maddelerinde belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar başvuruda bulunabilecektir.

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; “Adaylık dâhil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak,” hükmü yer almaktadır.

Bu sürenin hesaplanmasında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenlik, asker öğretmenlik, yıllık izin, hastalık izni ve aylıksız izinde geçen sürelerin tamamı değerlendirilecektir. Sürenin hesabında; yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 30/01/2020 tarihi esas alınacaktır.

2020 MEB EKYS SINAVI NE ZAMAN?

Eğitim kurumu müdür ve müdür yardımcılığı yazılı sınav soruları aynı sorulardan oluşacaktır.  Yazılı sınav, 15 Mart 2020 Pazar günü saat 10:15’de yapılacak. Sınavın uygulanacağı iller şu şekilde:

• Adana 
• Afyonkarahisar
• Ankara (Çankaya)
• Antalya
• Aydın
• Balıkesir
• Bolu
• Bursa
• Çanakkale
• Çorum
• Denizli
• Diyarbakır
• Edirne
• Elazığ
• Erzincan
• Erzurum
• Eskişehir
• Gaziantep
• Hatay
• Isparta
• Mersin
• İstanbul-1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)    
• İstanbul-3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kâğıthane/Sarıyer)
• İstanbul-4 (Beyazıt/Bakırköy/Bahçelievler/Zeytinburnu/Fatih)
• İzmir/Kuzey (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)
• Kars
• Kayseri
• Kırşehir
• Kocaeli
• Konya
• Kütahya
• Malatya
• Manisa
• Kahramanmaraş
• Mardin
• Muğla
• Muş
• Niğde
• Ordu
• Rize
• Sakarya
• Samsun
• Sivas
• Tekirdağ
• Tokat
• Trabzon
• Şanlıurfa
• Van
• Zonguldak
• Kırıkkale
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