2020 İSMEK kayıtları ne zaman bitiyor? İSMEK kurs kayıtları nasıl yapılır?

İSMEK'te verilen eğitimlerin tamamı ücretsiz olup, ayrıca vatandaşlar İSMEK tarafından düzenlenen sergi, seminer ve söyleşi vb. faaliyetlerin tümünden de ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Eğitimlere ön kayıtlar 13-25 Ocak tarihleri arasında yapılabilecek. İSMEK'e ön kayıt yapmak isteyenler kayıtların nasıl yapılacağını öğrenmek istiyor. İSMEK kayıt işlemleri 2020 ve İSMEK kursiyer girişi ekranı haberimizde yer alıyor..

2020 İSMEK KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Eğitimlere ön kayıtlar 13 Ocak'ta başlamıştı. İSMEK kayıt dönemi bugün (25 Ocak) sona eriyor. İSMEK’in ücretsiz eğitimlerinden faydalanmak isteyenler bugün içerisinde www.ismek.ist üzerinden online olarak başvuruda bulunabiliyor.

İSMEK KURSİYER GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

İSMEK öğrenci girişi ekranına T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgisi ile giriş yapılabiliyor.

İSMEK KAYIT İŞLEMLERİ 2020 NASIL YAPILIR?

İSMEK’in verdiği eğitimlerden yararlanmak istiyorsanız www.ismek.ist web sitesinde bulunan online kayıt ol kısmına tıklayarak karşınıza çıkan “İSMEK Kursiyer Giriş”ini yaparak yönlendirileceğiniz “Kursiyer Ön Kayıt Formu”ndaki istenilen bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekmektedir. Bu bölüm kişisel bilgilerinizin yanı sıra eğitim almak istediğiniz program, merkez, eğitimin başlama tarihi ve saatini seçebileceğiniz alandır. İşlemi tamamlandığınızda online başvurunuz başarılı bir şekilde tamamlanır.

Ayrıca yine www.ismek.ist web sitesi üzerinden merkezler ana sayfasında kayıt olmak istediğiniz merkeze tıklayarak merkezde verilen eğitimleri görebilir ve ön kayıt işlemlerini yapabilirsiniz.

Adayların web sitesi üzerinden yaptıkları başvurular ön kayıt niteliğinde olup, ön kayıtların kesin kayda dönüşmesi için nüfus cüzdan fotokopileri ile başvuru yaptıkları merkeze şahsen başvurmaları gerekmektedir. Aksi takdirde aday kesin kayıt hakkını kaybedebilir.

İSMEK’ten eğitim almak isteyenlerin önce internet üzerinden online önkayıt yaptırdıktan sonra merkezlerimizden birine sadece bir kimlik fotokopisiyle gitmeleri yeterli olmaktadır. Spor merkezlerinde eğitim almak isteyenlerden ise ek olarak sağlık raporu istenmektedir.

İSMEK'TE EĞİTİM SÜRESİ NE KADARDIR?



İSMEK’te 40 alanda, 327 branşta, 800'e yakın programda verilen eğitimler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (M.E.B.) belirlediği müfredatlar çerçevesinde 3 buçuk aydan 10 aya devam eder. Her program için eğitim saati farklıdır. Bazı programlarda tekâmül eğitimleri de verilmektedir. Programın kredisini dolduran öğrencilere M.E.B. onaylı İSMEK Kurs Bitirme Sertifikası, derslere devam eden ancak yeterli başarı gösteremeyen öğrencilere ise Kurs Katılım Belgesi verilmektedir.

İSMEK’in vermiş olduğu M.E.B. onaylı kurs bitirme belgeleri tüm Türkiye’de geçerlidir.

İSMEK NEDİR?

İSMEK, 1996 yılında, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN döneminde bir sosyal doku projesi olarak faaliyetlerine başlamıştır. İlk yıl 3 merkezde, 3 branşta, 141 öğrenci ile başlayan eğitimler, 2018-2019 eğitim dönemi itibariyle İstanbul’un 39 ilçesinde, 242 merkezde, 752 program, 307 branşta, 2 milyon 600 bini aşkın öğrenciye ulaşmıştır.

Bu haliyle birçok üniversitenin öğrenci sayısından daha fazla sayıda öğrenciye sahip olan İSMEK, gerek kursların ve katılımcıların sayısı, gerekse eğitim branşlarının çeşitliliği ve bu eğitimler sonunda ortaya konan kaliteli ürünlerle adeta Türkiye’nin en büyük “Halk Üniversitesi” haline gelmiştir. Bugün İSMEK, ülkemizde olduğu kadar bütün dünyada da model olarak kabul edilen bir kurum konumundadır.