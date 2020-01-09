2020 Hac kura çekimi sonuçları isim listesi! 2020 Hac kura çekimi sonuçları burada!

2020 Hac kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı? merak ediliyor. 2020 Hac kura çekimi sonuçları isim listesini incelemek isteyen hacı adayları arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yaptığı konuşmasından sonra kura çekimine başladı. Kura çekimi ilk olarak Ankara ilinden başladı. Hac kura sonuçları isim olarak Ankara'nınki açıklanacak. Akabinde diğer illerde sırayla kura çekimi yapılacak. Diyanet 2020 hac kura çekimi 3-4 saat sürecek. Ankara'da başlayan kura çekiminde kesin kayıt hakkı kazananların isimleri ekrana yansıtılıyor. 2020 Hac kura çekimi sonuçları isim listesi haberimizde yer alıyor...

2020 HAC KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

2020 Hac kura çekimi sonuçları Ankara ilinin isim listesi açıklanıyor. Ancak diğer illerin isim listeleri yayınlanmayacak. 2020 Hac kura çekimi sonuçları isim listesinin BİR KISMI aşağıda sıralanıyor. Diyanet gov tr hac kura sonuçları akşam saat 21:00'de sorgulanabilecek.