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02 Ocak 2020 Perşembe 10:41:55 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2020 Perşembe 10:44:20

2020 avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi

Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan 2020 yeni avukatlık asgari ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Buna göre, büroda sözlü danışmanlıkta ilk bir saat için 450, takip eden her saat için 270 lira, çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışmanlıkta ilk bir saate kadar 935, takip eden her saat için 460 lira, her türlü dilekçe, ihbarname, ihtarname ve protesto düzenlenmesi 685, kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanması 900 lira, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi gibi belgelerin hazırlanmasında 2 bin 370 lira avukatlık ücreti alınacak.

Uluslararası yargı yerlerindeki duruşmasız işlerde 9 bin 250, duruşmalı işlerde 16 bin lira avukatlık ücreti ödenecek.

Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 1030 lira, sulh hukuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 1450, sulh ceza ve infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için 1320 lira, asliye mahkemelerindeki davalar için 3 bin 400, ağır ceza mahkemelerindeki davalar için 6 bin 810 lira avukatlık ücreti alınacak.

Yargıtayda görülen ilk derece davalar için 4 bin 950 lira, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay'da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için 2 bin 540 lira avukatlık ücreti ödenecek.

Tarifeyle diğer yargı yerlerindeki iş ve işlemler ile diğer hukuki yardımlar karşılığında ödenecek ücretlerde de belirli oranlarda artış yapıldı.

(AA)

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