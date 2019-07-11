2019'da teröre 'üst düzey' darbe: 64 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirildi

Jandarma ve emniyet birimlerinin yılbaşından bu yana düzenlediği operasyonlarda etkisiz hale getirilen 64 sözde üst düzey teröristten 54'ünün "Terör Arananlar" listesinde bulunduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığınca, terörle mücadelede etkinliği artırmak ve vatandaşların desteğini almak amacıyla 31 Ağustos 2015'te Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin ardından hazırlanan "Terör Arananlar Listesi"ndeki teröristler kırmızı, mavi, yeşil, turuncu ve gri olmak üzere 5 farklı kategoride isim ve fotoğraflarıyla yayımlanıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH) başta olmak üzere Polis Özel Harekat (PÖH), Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile jandarma ve emniyet birimleri tarafından yılbaşından bu yana gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonlarında 679 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Çalışmalar sonucu bu teröristlerden 3'ünün kırmızı, 5'inin mavi, birinin yeşil, 8'inin turuncu ve 37'sinin gri listede yer aldığı tespit edildi.

Ayrıca aynı dönemdeki operasyonlarda etkisiz hale getirilen 10 teröristin listede yer almadığı ancak örgütte sözde eyalet ve bölge sorumluluğu gibi önemli pozisyonlarda bulundukları belirlendi.

64 teröristten 10'u Şırnak, 4'ü Siirt, 6'sı İstanbul, 3'ü Mardin, 10'u Diyarbakır, 11'i Tunceli, 2'si Bitlis, geri kalanları da diğer iller ve yurt dışında gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilenler arasında kırmızı listede yer alıp da yurt içindeki tek terörist olan, örgütün sözde orta saha sorumlusu "Ali Piling" kod adlı Şerif Yakut da bulunuyor.

Yakut, Bitlis'te düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilmişti.

İstanbul'da yakalanan DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Ümit İlter yeşil kategoride, Edirne'de yakalanan MLKP üyesi Azimet Ceyhan ise mavi kategoride yer alıyordu.

AA