2019'da FETÖ'nün operasyonel gücü kalmadı

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, "FETÖ'ye yönelik ankesör soruşturmalarında 2019'da 2 bin 765 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 1107 kişi tutuklandı, 754 kişi etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı." dedi.

SİNAN AYGÜN VE MANSUR YAVAŞ'LA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Sinan Aygün ve Mansur Yavaş arasında yaşanan krizle ilgili Kocaman, "Soruşturma izini istemesine gerek yok, genel hükümlere tabi. Karşılıklı suç duyuruları var ve hepsiyle ilgili soruşturma açıldı. İlgili savcılar çalışmalarını yapıyor" dedi.

EKREM YETER İÇİN İTİRAZ EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'in FETÖ'den yargılandığı davada beraat almasına ilişkin, "Ekrem Yeter ile ilgili bizim açımızdan o dosya dolu bir dosyaydı. Mahkeme beraat kararı verdi. Karara itiraz ettik ve bozulacağını düşünüyorum" dedi.